أحداث مباراة المريخ وهلال الأبيض اليوم.. مهزلة كروية تُهدد مسيرة الدوري السوداني

شهدت مباراة المريخ وهلال التبليدي أحداث مؤسفة وغير مسبوقة قد تهدد مسيرة الدوي السوداني 2019، وتقابل الفريقان اليوم الأحد، ومباراة ضمن دوري النخبة السوداني، بدأت الأحداث عند الدقيقة 45 من عمر اللقاء، وكان المريخ العاصمي متقدم بهدف خالد النعسان، في تلك الدقيقة احتسب حكم اللقاء خطأ على المريخ العاصمي، وقام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب المريخ بكري المدينة الذي رفض قرار الحكم، ورفض الخروج من الملعب، كما اعترض لاعبو المريخ على قرار الحكم بشده.

حكم مباراة المريخ والتبليدي اليوم هو الطيب حسين، ومع تمسك بكري المدينة بعدم مغادرة الملعب، نزل عدد من الجماهير للملعب وقاموا بالاعتداء على الحكم، لتصل المباراة إلى نقطة اللاعودة، في أحداث لم تشهدها الملاعب السودانية من قبل.

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