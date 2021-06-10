أحدث تردد لشبكة قنوات تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات 2021

رياضة كرة القدم، هي الرياضة الأكثر شعبية على الإطلاق في شتى أنحاء العالم، فهي تكتسب شعبية وشهرة يوما بعد يوم، فتجد الصغير قبل الكبير يحرص على متابعتها ومشاهدة أحدث مبارياتها بشكل مستمر، ولا يكتفون فقط بمتابعة المباريات المحلية لبلدانهم، حيث نجد الكثير منهم يتابع المباريات العالمية، بل وله فريق أجنبي ذو شعبية واسعة يقوم بتشجيعه كما لو كان من نفس بلده، انها تعد الرياضة الأسهل والأمير تناسبا مع مختلف طبقات المجتمع ومختلف بلدان العالم، ولهذا سوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا على موقع كلمة الإخباري أحدث تردد لشبكة قنوات تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة تايم سبورت 1 HD على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تايم سبورت 2 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تايم سبورت 3 على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات قنوات رياضية أخرى:

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: هوت بيرد

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة:

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة نايل سات:

التردد: 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة عرب سات:

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات:

القمر: النايل سات

التردد: 11766

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ليبيا الرياضية على العرب سات:

القمر: العرب سات

التردد: 11765

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكاس المفتوحة:

تردد قناة الكاس المفتوحة على النايل سات:

التردد: 11919.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس المفتوحة على العرب سات:

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عزام الرياضية على النايل سات:

التردد : 11387.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة bein sport على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sports HD:

تردد قناة السعودية الرياضية HD على النايل سات:

التردد هو: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة الرياضية السعودية على العرب سات:

تردد القناة هو: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية على بدر سات:

تردد القناة هو: 11230

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة مودرن سبورت على النايل سات:

التردد: 11487

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبهذا ينتهي مقالنا على موقع كلمة الإخباري، بعد أن تعرفنا سويا على أحدث تردد لقناة تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، حتى يتمكن مشجعي كرة القدم المصرية من متابعة مختلف المباريات المحلية والعالمية على حد السواء.