أحمد جلال: محمد صلاح مصاب بمرض مناعي خطير

فجّر الناقد الرياضي “أحمد جلال” مفاجأة من العيار الثقيل في لقاء له على قناة “صدى البلد” للحديث بشأن خروج منتخب مصر المفاجيء من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وتحدث “جلال” عن الحالة الصحية لنجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” وتفسير سبب غيابه عن تدريبات المنتخب في المعسكر قبل مباراة جنوب أفريقيا السبت الماضي مفجراً العديد من المفاجآت.

فقد قال الناقد الرياضي في حديثه ل”صدى البلد” إن “صلاح” أصيب بمرض مناعي خطير ونقص في كرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة وهو ما اضطر الجهاز الفني للمنتخب لإعفائه من التدريبات، مُضيفاً أن درجة حراراة اللاعب ارتفعت إلى 39.5 درجة.

معاناة صلاح من المرض بدأت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

قال “أحمد جلال” إن صلاح كان يعاني هذا المرض الخطير قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي لعبها وسجل فيها الهدف الأول لفريقه وفاز بالبطولة، مضيفاً أنه تلقى كورس علاج مكثف قبل الحضور إلى مصر للانضمام إلى معسكر المنتخب.

وكانت جماهير الكرة المصرية قد وجهت انتقادات حادّة للنجم “محمد صلاح” عقب الخروج الصادم من دور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر واتهمه البعض بالتخاذل واللامبالاة، وقال البعض إنه سافر إلى الغردقة لمقابلة لاعب ريال مدريد “سرجيو راموس” قبل مباراة جنوب أفريقيا وهو ما نفاه اللاعب ومسؤولو المنتخب.