أحمد شريف لاعب فاركو.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
أحمد شريف لاعب فاركو أحمد شريف لاعب فاركو

يمتلك النجم الشاب الصاعد بقوة الأساسيات والإمكانيات التي تجعله واحد من أهم مهاجمي الدوري المصري خلال السنوات القادمة، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لأحمد شريف لاعب فاركو الشاب، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقامه.

معلومات عن أحمد شريف لاعب فاركو

  • أحمد شريف لاعب فاركو يلعب في مركز المهاجم وهو من مواليد مارس 2003 (19 عامًا).
  • أحمد شريف من ناشئي نادي وادي دجلة، لعب لفريق وادي دجلة في موسم 2020-2021 عدد 21 مباراة وسجل هدفين.
  • ضم نادي فاركو المهاجم الشاب أحمد شريف في صيف 2021 لمدة خمس مواسم.
  • في 20 ديسمبر 2022 يسجل أحمد شريف وهو في عمر 19 عامًا واحد من أهم الأهداف في مسيرته وكان في شباك الأهلي، في تلك المباراة بالدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.
  • انضم احمد شريف لمنتخب مصر الأول لأول مرة في سبتمبر 2022.
  • أحمد شريف لعب لمنتخب مصر الأولمبي ولمنتخب الشباب.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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