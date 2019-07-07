أحمد موسى يفجر مفاجأة بخصوص استقالة اتحاد الكرة بعد فضيحة جنوب أفريقيا

قال “أحمد موسى” مقدم البرامج في قناة صدى البلد إن هناك مفاجأة بشأن استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بعد هزيمة منتخب الفراعنة أمس أمام منتخب جنوب أفريقيا وخروجهم من دور الستة عشر في إحدى مفاجآت البطولة.و

اتحاد الكرة لم يقدم استقالته

وقال”موسى” إن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لم يتقدم باستقالته من منصبه بنفسه، بل لم تكن لديهم النية للاستقالة من الأساس، لكن اتصالاً من أحد المسؤولين بالدولة طلب منهم التقدم باستقالتهم بعد الخروج من البطولة مباشرةً.

وأكد مقدم برنامج “على مسئوليتي” أن الاتصال الذي أجبر اتحاد الكرة على تقديم الاستقالة جاء من مسؤول كبير في الدولة بعد فضيحة الخروج المفاجئ أمام منتخب جنوب أفريقيا مباشرةً.

أصداء خروج منتخب مصر من البطولة

سيطر الحزن على أغلب فئات جماهير كرة القدم في مصر بعد خيبة الأمل والخروج أمس ولامت الجماهير اتحاد الكرة على اختياراته وسوء إدارته لأزمات المنتخب.

وطغت قضية إعادة اللاعب “عمرو وردة” إلى معسكر المنتخب بعد استبعاده لأسباب سلوكية على تعليقات الجماهير التي اعتبرت أن هذا كان أحد أهم أسباب الخروج الفاضح للمنتخب من البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وكانت الجماهير تمني النفس بالفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخ المنتخب واستغلال المساندة الجماهيرية الكبيرة والدعم الواسع للاعبين لكن لاعبي المنتخب لم يقدموا شيئاً يستحقون به الفوز.