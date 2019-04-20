أخبار الأهلي.. الجماهير تهاجم اللاعبين خلال أول مران بعد الهزيمة من بيراميدز

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي، عصر اليوم السبت، أول مران له بعد الهزيمة من بيراميدز 0-1، وبعدما منح المدير الفني لاسارتي راحة للفريق أمس الجمعة، مران الأهلي اليوم، أُقيم على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، وشهد أحداث كثيرة، من أهمها تواجد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وعقده لاجتماعات مع المدير الفني ومدير الكرة واللاعبين، كما شهد المران هجوم كبير من الجماهير وأعضاء النادي على اللاعبين.

الجماهير تهاجم اللاعبين:

هاجم عدد من جماهير الأهلي اللاعبين بشدة أثناء مران اليوم بمختتار التتش، على خلفية الأداء السيئ خلال الفترة الماضية، كما قام أحد الجماهير باقتحام الملعب وهاجم اللاعبين بشدة، قبل أن يتدخل الأمن ويخرجه خارج الملعب، من جانبه، ذهب شريف إكرامي للجماهير الغاضبة، وطالبهم بالصبر على الفريق، وأن هذا الهجوم والانتقادات القوية قد تتسبب في نتائج سلبية وعكسية، وخاصة أن المباريات القادمة للفريق مصيرية.

الخطيب يجتمع بالمدير الفني واللاعبين:

عقد رئيس الأهلي، اجتماع ثلاثي، بينه وبين المدير الفني لاسارتي ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، لم يتناول الاجتماع مسألة رحيل أو إقالة لاسارتي، مما يعني تجديد الثقة للمدرب الأورجوياني، حيث استفسر الخطيب عن أسباب الهزيمة أمام بيراميدز، وأكد “بيبو” أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على هزيمة أي فريق في مصر، وشدد على لاسارتي وعبد الحفيظ بضرورة الفوز في كل المباريات القادمة، كما طالبهم باستعادة روح الفانلة الحمراء، بعدها عقد الخطيب اجتماع مع اللاعبين أستمر لما يقرب من الساعة.

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