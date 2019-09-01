أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز| مواعيد مباريات اليوم بالجولة الرابعة والأرسنال ينتظره لقاء حاسم

ثمانية وثلاثون جولة يشهدها الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدايته وحتى نهايته، بدأت أولى الجولات التاسع من شهر أغسطس 2019، ونحن الآن في خضم متابعة الجولة الرابعة والتي بدأت أمس السبت وشهدت ثمانية لقاءات قوية أسفرت نتائجها بأن أحتل المركز الأول بالفوز الثالث عشر على التوالي دون هزيمة بالبطولة المحلية منذ نهاية الموسم الماضي فريق ليفربول لقمة الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وبالمركز الثاني برصيد عشر نقاط فريق مان سيتي، وبالمركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 8 نقاط، ويتبقى من الجولة الرابعة مباراتان، أهمها مباراة الأرسنال التي تُعد احد المحطات الهامة في تقدمه للمراكز الأولى.. فإليكم التفاصيل.

مواعيد مباريات اليوم بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي

فبعد أن انتهاء معظم مباريات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي والتي جاءت نتائجها بفوز كبير أخر لليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد وتعادل كل من مان يونايتد وساوثهامبتون ايجابياً بهدف لكل فريق، وفوز فريق كريستال بالاس على أستون فيلا بهدف دون رد، وتعادل البلوز تشيلسي مع شيفيلد يونايتد بهدفين لكل منهما، وتعادل أيضاً نيوكاسل مع واتفورد بهدف لكل فريق، وفوز كاسح لمان سيتي على برايتون باربعة أهداف بلا مقابل وفوز وست هام على فريق نورويتش الذي يبدو ان لن يبقى بالدوري الممتاز طويلا بهدفين دون رد، وفوز ليستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.

يلتقي اليوم فريق إيفرتون صاحب المركز 12 برصيد 4 نقاط ضد فريق وولفرهامبتون صاحب المركز 17 برصيد 3 نقاط، وذلك في الساعة الثالثة من مساء القاهرة اليوم الأحد الرابعة من مساء السعودية، ثم يلتقي فريق الأرسنال صاحب المركز السادس برصيد ست نقاط ضد فريق توتنهام صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط في الساعة الخامسة والنصف مساء القاهرة السادسة والنصف مساء السعودية.

ولقاء الأرسنال يعني لفريق المدفعجية الكثير فالفوز به يعني وصول الفريق للنقطة التاسعة ومن ثم احتلال المركز الثالث بديلاً لليستر سيتي وبفارق نقطة عن الثاني مان سيتي وثلاثة نقاط عن الأول ليفربول، ولكن هذا ليس بالأمر الهين أمام خصم قوي جداً مثل توتنهام.