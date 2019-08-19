أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز| موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم ختام لقاءات الجولة الثانية شامل نتائج اللقاءات المُنتهية

تُختتم اليوم لقاءات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الجديد من “البريميرليج” 2019-2020، وبدأت مباريات تلك الجولة في تاريخ 17 أغسطس 2019 ومن المقرر أن يكون ختامها اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 بعد أن شهدت لقاءات تميزت بالقوة الكبيرة بين الفرق الانجليزية والتي يشتد بينها التنافس بشكل كبير كلما تقادم الموسم الكروي وتتابعت جولاته، وفيما يلي سنوضح نتائج المباريات التي أقيمت بالجولة الثانية ثم نتطرق لموعد المباراة الأخير لفريق مانشستر يونايتد.

نتائج مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي حتى الآن

بدأت مباريات الجولة الثانية من “البريميرليج” بالدوري الانجليزي بلقاء جمع كل من فريقي أرسنال ضد بيرنلي، وانتهى اللقاء بفوز ثان بهذا الموسم على بيرنلي بنتيجة هدفين لهدف، أما لقاء ساوثهامبتون ضد فريق ليفربول فانتهى بتفوق الريدز بهدفين أيضاً لهدف، ثم جاء اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين برايتون ضد وست هام.

قم لقاء التفوق لصالح إيفرتون بهدف دون رد على فريق واتفورد، ولقاء المفاجئة الذي تفوق فيه فريق نورويتش باكتساح نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وانتهى اللقاء الذي جمع أستون فيلا ضد بورنموث بفوز بورنموث بهدفين لهدف.

وجاء لقاء مانشستر سيتي الهام ضد فريق توتنهام لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما وسط غضب كبير من جماهير السيتي التي كانت تتطلع لفوز ثان لفريقها، بعد خماسية الفريق بمباراته الأولى ضد وست هام، وبتفوق شيفيلد يونايتد بهدف على كريستال بالاس انتهى اللقاء، وتعادل تشيلسي الذي لقي هزيمة قاسية برباعية بمباراته الأولى ضد مان يونايتد ضد ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم

بدأ فريق الشياطين الحمر موسم 2019-2020 للدوري الانجليزي الممتاز، ليُعيد وبقوة ذاكرة الأمجاد التي لا يمكن أن تُنسى لمانشستر يونايتد، وذلك بفوزه المستحق على تشيلسي بالمباراة الأولى له بالموسم الجديد بنتيجة 4 أهداف بلا رد، واليوم الاثنين 19-8-2019 يلتقي في الساعة التاسعة مساء القاهرة والعاشرة بتوقيت الرياض مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في لقاء فوز المان بيه يعني تصدره لجدول المسابقة إذا حقق نتيجة بالأهداف تفوق ليفربول المُتصدر حتى الآن.