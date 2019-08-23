أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز| موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال وأرقام صلاح في خمس مباريات ضد المدفعجية

تبدأ مباريات الجولة الثالثة لكل من فريقي ليفربول والآرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي لقاءهما المُنتظر في إطار من ترقب جماهير كلا الفريقين لما قد تُفسر عنه نتيجة اللقاء بينهما والذي سيحدد بشكل كبير قوة انطلاقة كل فريق ببطولة الدوري الإنجليزي داخل لعبة المنافسة الشرسة على الترتيب بجدول المسابقة بين فريقين كبيرين يملك كلاهما القدرة الكاملة للذهاب بعيداً في منافسة هذا الموسم الكروي الذي يتضح من بدايته أنه لن يكون سهلاً على أي فريق، وفيما يلي سنوضح موعد لقاء ليفربول ضد الآرسنال بالجولة الثالثة من بطولة الدوري مع توضيح أهم التفاصيل التي تتعلق بالفريقين قبل اللقاء.

ما هو موعد مباراة ليفربول القادمة ضد الأرسنال

يُعد لقاء ليفربول القادم ضد الأرسنال هو اللقاء السادس لمحمد صلاح النجم المصري في صفوف الريدز ضد فريق المدفعجية، حيث سبق وأن لعب صلاح خمس مرات في مواجهة آرسنال سواء وهو يلعب ضمن صفوف نادي تشيلسي أو ضمن صفوف ليفربول، وتمكن محمد صلاح من ان يحقق أفضل نتائجه أمام الأرسنا في خمس مباريات حيث نجح أن يحرز في المباريات الخمس أربعة أهداف كاملة، مما يجعل اللقاء السادس لصلاح ضد الأرسنال فاتحاً منطقياً لشهية “مو” صلاح الإحراز مزيداً من الأهداف.

وقبل لقاء الفريقين بالجولة الثالثة، نجح كل منهما أن يقتنص النقاط الست من أولى مباراتهما بالدوري الإنجليزي، حيث نجح ليفربول أن يفوز على كل من فريق نورويتش وفريق ساوثهامبتون ونجح فريق الأرسنال في تحقيق الفوز على كل من نيوكاسل يونايتد، وفريق بيرنلي، ولكن يتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق الأهداف، ومن ثم لقاء الأرسنال ليفربول يحمل الكثير من عوامل المنافسة التي تجعل فوز أحدهما قادراً أن يُقصي الأخر عن حلم قمة الدوري مؤقتاً.

ويأتي اللقاء المُنتظر بين ليفربول والأرسنال بتوقيت مصر الساعة السادسة والنصف مساءً وبتوقيت السعودية الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك يوم السبت من بداية الأسبوع الموافق 24 أغسطس 2019 وتصب جميع المراهنات على فوز فريق ليفربول بالمباراة بنسبة 65% فيما يتوقع البعض فوزاً للارسنال بنسبة 15% ونسبة 20% توقع التعادل بين ليفربول وآرسنال السبت.