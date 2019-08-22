أخبار الدوري السعودي للمحترفين| موعد مباراة النصر اليوم ضد ضمك وما هي مُكافأة “العالمي” للمشجعين

الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2019-2020، ينطلق اليوم ليجمع ببطولة “كأس الأمير محمد بن سلمان” البطل المتوج ببطولة الدوري السعودي للموسم المنقضي 2018-2019 وهو نادي النصر “العالمي” ضد فريق يُعد ضيفاً جديداً على بطولة الدوري السعودي للمحترفين وهو فريق نادي “ضمك” الصاعد من دوري الدرجة الأولى بعد أن تمكن من احتلال المركز الثاني بترتيب المجموعات، لقاء بين العملاق صاحب اللقب وفريق بلا تاريخ في البطولة ولكن هل يمكن أن تؤتمن الساحرة المستديرة.. الإجابة لا خاصة بعد المخاوف التي تنتاب إدارة نادي النصر اليوم.. والتي سنتعرف عليها فيما يلي بالإضافة لتحديد موعد المباراة والمكافئة المنتظرة من مجلس إدارة النصر اليوم لمشجعيها.

أخبار الدوري السعودي اليوم النصر ضد ضمك

حيث يُفتتح الدوري السعودي اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 أولى مبارياته على الإطلاق مع بداية موسم جديد يتوقع جميع الخبراء أن يكون أكثر قوة من الموسم الماضي بعد أن استعدت كبرى الفرق السعودي بالبطولة المحلية بشكل قياسي ومُحترف، وتم إبرام العديد من الصفقات التي سوف تُثقل كفة المنافسة بشكل كبير بين فرق الدوري السعودي هذا الموسم،ويلتقي فريق النصر السعودي صاحب لقب الموسم الماضي ضد فريق ضمك الصاعد من دوري الدرجة الأولي في الساعة السابعة مساء بتوقيت KSA السعودية.

ويتوقع الكثيرون فوزاً كاسحاً للنصر ولكن المخاوف التي تُسيطر على الجهاز الفني بسبب كثيرة الغيابات المؤثرة بالفريق ويتصدرها كل من يحي الشهري – واللاعب الجديد عبد الفتاح أدم – وعبد العزيز الجبرين فضلاً عن البرازيلي بتروس كل هذا يجعل المباراة محط تخوف وترقب من حدوث مفاجأة اليوم قد يُحدثها فريق ضمك.

وأعلن اليوم نادي النصر السعودي مكافأة لكل مشجعيه الأوفياء الذين وقفوا وبقوة بجانب “العالمي” الموسم الماضي حتى تمكن من حسم اللقب الغالي كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي للمحترفين بعد أن تغلب على الباطن، بان كل مشجع يحتفظ بتذكرة مباراة النصر والباطن التي أُقيمت بالموسم الماضي وفاز فيها النصر بلقب البطولة، سوق يُمنح اليوم تذكر مجانية تماماً لحضور مباراة النصر ضد ضمك.