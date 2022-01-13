أخبار الكويت: خالد الرشيدي يعتزل كرة القدم

أعلن خالد الرشيدي حارس مرمى نادي القادسية ومنتخب الكويت عن اعتزاله كرة القدم من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هذا ويشغل تفكير الجماهير في الكويت سؤال هام بخصوص أسباب اعتزال خالد الرشيدي، وقال الحارس خالد الرشيدي منذ قليل أنه بعد التوكل على الله أُعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا، وسوف يتم تسوية مع نادي القادسية، وتقدم الرشيدي باعتذاره إلى جماهير القادسية وزملائه في الفريق ولمجلس الإدارة لعدم قدرته على استكمال المشوار بالوضع الراهن.

اعتزال خالد الرشيدي حارس القادسية والكويت.. ما هي الأسباب؟

جاء قرار الكابتن خالد الرشيدي، بعد قرار لجنة الاستئناف الذي صدر منذ قليل مساء اليوم الخميس، بتأييد صحة قرار لجنة الانضباط بإيقاف خالد الرشيدي لمدة 10 مباريات إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 ألاف دينار، يذكر ان قرار لجنة الاستئناف جاء بناء على اعتراض القادسية على قرار لجنة الانضباط.

بعد التوكل على الله..

اعلن اعتزالي كرة القدم نهائياً وسيتم تسوية عقدي مع نادي القادسية واعتذر لجماهير نادي القادسية ولأخواني الاعبين ولمجلس الادارة على عدم قدرتي بتكملة مشواري بالوضع الراهن وشكراً لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي.. — khaled alrashidi (@khaledmm35) January 13, 2022

خالد الرشيدي من مواليد 1987 (34 عاما)، لعب لأندية القادسية والعربي والسالمية، وخاض تجربة احترافية مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، وهو حارس منتخب الكويت الأول.