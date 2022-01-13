أخبار الكويت: خالد الرشيدي يعتزل كرة القدم

بواسطة محمود عطا الله
اعتزال خالد الرشيدي اعتزال خالد الرشيدي

أعلن خالد الرشيدي حارس مرمى نادي القادسية ومنتخب الكويت عن اعتزاله كرة القدم من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هذا ويشغل تفكير الجماهير في الكويت سؤال هام بخصوص أسباب اعتزال خالد الرشيدي، وقال الحارس خالد الرشيدي منذ قليل أنه بعد التوكل على الله أُعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا، وسوف يتم تسوية مع نادي القادسية، وتقدم الرشيدي باعتذاره إلى جماهير القادسية وزملائه في الفريق ولمجلس الإدارة لعدم قدرته على استكمال المشوار بالوضع الراهن.

اعتزال خالد الرشيدي حارس القادسية والكويت.. ما هي الأسباب؟

جاء قرار الكابتن خالد الرشيدي، بعد قرار لجنة الاستئناف الذي صدر منذ قليل مساء اليوم الخميس، بتأييد صحة قرار لجنة الانضباط بإيقاف خالد الرشيدي لمدة 10 مباريات إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 ألاف دينار، يذكر ان قرار لجنة الاستئناف جاء بناء على اعتراض القادسية على قرار لجنة الانضباط.

خالد الرشيدي من مواليد 1987 (34 عاما)، لعب لأندية القادسية والعربي والسالمية، وخاض تجربة احترافية مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، وهو حارس منتخب الكويت الأول.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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