أخبار الهلال في موسم الانتقالات الصيفية، وأسماء اللاعبين الجدد

نقدم متابعة لكل أخبار الهلال في موسم الانتقالات الصيفية 2019 ونقدم لكم أسماء والسير الذاتية للاعبين الجدد والصفقات الجديدة، كما نتابع أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة الهلال موسم 2019-2020، ويبدأ موسم الانتقالات الصيفية في السعودية هذا الموسم من يوم 12 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019، يحق لنادي الهلال ولكل نادي في الدوري السعودي للمحترفين القادم تسجيل 7 لاعبين أجانب، ولاعب واحد من المواليد، يذكر أن الدوري يبدأ يوم 22 أغسطس 2019.

يدخل الهلال موسم الانتقالات الصيفية 2019 برئيس نادي جديد، وهو الأستاذ فهد بن نافل العتيبي، والذي من المتوقع أن يبرم صفقات سوبر، لتحقيق لقب الدوري والذي خسره الفريق أمام النصر الموسم الماضي، وأيضا للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، سيدخل الهلال الموسم القادم بمدير فني جديد، بعد الاستغناء عن خدمات المدير الفني السابق زوران ماميتش.

أخبار الهلال في موسم الانتقالات الصيفية 2019

أشرف بن شرقي:

تواردت أنباء قوية، أن نادي الهلال يبحث عن بيع عقد مهاجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي، ليكون اللاعب أول المغادرين عن الفريق في حالة بيعه، ومن المرتقب أن يكون هناك عروض كثيرة للنجم المغربي بن شرقي، حيث أنه لاعب واعد ومتميز.

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