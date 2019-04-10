أخبار سارة |_برشلونة قبل مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

في آخر الساعات قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة هناك بعض الأخبار السارة والتي تعطي دفعة معنوية كبيرة وتفاؤل لدي جمهور برشلونة حيث أن النادي الكتالوني أعلن جاهزية النجم الفرنسي عثمان ديمبلى للمباراة وهو ضمن القائمة المتواجدة في مدينة مانشستر بعد أن استلم التصريح الطبي , والذي يعطى حلول هجومية كثيرة لبرشلونة سواء فى بدأ المباراة أو النزول من على دكة الاحتياط فدائما ما يغير النتيجة لصالح البارسا .

ويدخل برشلونة اللقاء وهو منتشي بالفوز الكبير وحسم لقب الدوري اكلينيكيا بعد الفوز على المنافس المباشر والمركز الثاني أتلتيكو مدريد بثنائية وسعت الفارق الى 11 نقطة وأعطت الدافع المعنوي للفريق بقدرته على المنافسة والفوز على الفرق الكبيرة .

يدخل برشلونة لقاء مانشستر يونايتد وهو بكل تأكيد يضع في ذاكرته الخروج لثلاث مرات متتالية من هذا الدور دور 8 لبطولة دوري أبطال أوربا فأصبح هذا الدور عقدة برشلونة في أخر السنوات لذا يكون هناك تركيز كبير من الجميع لتخطي هذا الدور والفوز بالبطولة الأغلى في أوربا .

أخبار مانشستر يونايتد السارة لبرشلونة

غيابات كثيرة متوقعة في صفوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة

من المحتمل غياب نجم الفريق ماركوس راشفورد صاحب الفضل في تأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس في دور ال 16 والذى يقدم أداء كبير مع الفريق الإنجليزي وأيضا غياب اندري هريرا وفالنسيا وأليكسيس سانشيز واحتمالية غياب ماميتش . مما يعطي الأفضلية لبرشلونة في وسط الملعب وفى دكة الاحتياط المجهزة بكل الأسلحة التي تساعد البارسا في التحكم في المباراة .

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة لبداية المباراة

حراسة المرمي / تير شتيجن

خط الدفاع / البا لنجليت بيكية سريجى روبيرتو

خط الوسط / ارثر بوسكيتس راكيتيش

الهجوم / كوتنهو سواريز / ميسي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

تقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء ويتم نقلها على شبكة قنوات بي ان سبورت .

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