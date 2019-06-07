أخبار محمد صلاح .. ريال مدريد يقدم 204 مليون يورو لشراء الفرعون العاشق

ذكرت الصحف الأسبانية تقرير يوضح رفض اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عرضاً ضخم مُقدم من ريال مدريد الأسباني خلال الانتفالات الصيفية المقبلة.

أوضحت التقارير أن النادي الملكي عرض ما يقرب من 204 مليون يورو من أجل ضم جوهرة ليفربول محمد صلاح خلال الميركاتو المقبل، ولكن محمد صلاح يفضل البقاء مع ليفربول طالما كان الفريق الذي حقق معه بطولة أبطال أوروبا وحصوله علي الكثير من الجوائز.

ذكرت الصحيفة أن العملاقان بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يرغبان أيضاً في التعاقد مع محمد صلاح خلال الميركاتو القادم.

أستطاع فريق ليفربول تحقيق الفوز علي غريمه توتنهام بهدفين بدون رد في نهائي أبطال أوروبا الذي كان مقام في العاصمة مدريد، وتوجت ليفربول بكأس نهائي أبطال أوروبا، حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول للفريق عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من وقت المباراةـ، حيث يعتبر محمد صلاح اللاعب المصري الوحيد الذي حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في رحلة الاحتراف.

لما يتحدث صلاح عن وجهته المقبلة بعد التتويج بدوري الأبطال، حيث ذكر أنه يركز الآن مع منتخب بلاده مصر من أجل تحقيق بطولة أمم أفريقيا 2019.

أستطاع محمد صلاح تحقيق الكثير من الجوائز الفردية في ليفربول وكان أبرزها جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وجائز الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحصل علي جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري عام 2012 عندما كان يلعب مع فريق بازل.

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