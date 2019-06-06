أخبار نادي الهلال السعودي | الأسطورة ” مايكل لاودروب ” يقترب من قيادة الزعيم ورحيل ” عموري ” حقيقة مُؤكدة و ” كاريلو ” خارج الحسابات

أخبار نادي الهلال السعودي ليست كغيرها من أخبار الأندية السعودية، فهو وأن أخفق الموسم الأخير من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالحه وفاز بيها النصر، إلا أن الزعيم لا يزال وسوف يبقى أحد أهم الأندية الكروية الشعبية بالمملكة، وخلال الساعات الماضية أُثيرت العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بقلعة الهلال الرياضية بكرة القدم، والتي يتطلع جماهير الزعيم للوقوف على أحدث تطوراتها .

وربما تلخصت تلك الأخبار الهامة والمتعلقة بنادي الهلال السعودي، بشأن الأخبار المتداولة بقرب تولي الدنماركي الأسطورة ” مايكل لاودروب ” قيادة الهلال كمدير فني، بالإضافة لأحدث أخبار رحيل لاعب الهلال عموري، وأخيراً التفاوض مع لاعب بنفيكا البرتغالي المُعار للهلال ” أندريه كاريلو ” .. فإليكم أحدث التفاصيل .

أحدث أخبار نادي الهلال السعودي اليوم 7 يونيو 2019

حيث تلخصت أحدث وأهم الأخبار الخاصة بنادي الهلال السعودي، فيما يتعلق بتأكيدات بأن رجل الأعمال فهد بن نافل اعتزم التقدم لرئاسة نادي الهلال السعودي، وأكد أنه سوف يتعاقد مع الدنماركي نجم ريال مدريد ونجم برشلونة السابق ” مايكل لاودروب ” وذلك لتدريب نادي الهلال بالموسم الجديد، وسبق للاودروب أن خاض التجربة الخليجية، بقيادة فريقي الدحيل والريان القطريين .

أما فيما يخص اللاعب ” عمر عبد الرحمن ” الشهير ” بعموري ” فلقد أكدت الأنباء أن رحيله عن الهلال هذا الموسم والعودة لفريق العين الإماراتي أصبحت مؤكدة، وأن العين دخل بالفعل في مفاوضات جادة وناجحة بهذا الشأن .

وأخيراً :

أخبار تفاوض الهلال مع لاعب بنفيكا البرتغالي اللاعب البيروفي ” أنردية كاريلو ” والذي تمت إعارته للهلال من قبل النادي البرتغالي، أكدت الأنباء أن مفاوضات استمراره مع الهلال قد توقفت، وأوضحت المصادر أن السبب هو مُغالاة فريق بنفيكا في طلباته المادية بشأن اللاعب، وفي الوقت نفسه أكدت الأنباء أن فريق النصر السعودي استغل الموقف ودخل في مفاوضات جادة ليكن ” أندرية كاريلو ” ضمن صفوفه هذا الموسم .