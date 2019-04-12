أخر كلام.. مباراة الهلال والنجم تقام في أثيوبيا “إياب الكونفدرالية”

وسط ما تشهده السودان الآن من تطورات سياسية كبيرة ومتسارعة، تقرر تغيير موعد ومكان مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي يستضيف فيها فريق الهلال السوداني نادي النجم الساحلي التونسي، أمس قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل موعد مباراة الهلال والنجم بسبب الأحداث السياسية، بعدها أرسل الكاف خطاب للهلال، يمهله فيه 24 ساعة، لاختيار دولة بديلة لإقامة اللقاء بين مصر وأثيوبيا، وفي حال الرد خلال 24 ساعة، يختار الاتحاد الدولة المستضيفة، وبالفعل وقع اختيار إدارة الهلال بأن تقام المباراة في دولة أثيوبيا.

هذا وحتى الآن لم يحدد الكاف موعد مباراة الهلال والنجم الجديد ولقاء الإياب بالكونفدرالية، ولم يحدد ملعب اللقاء أيضا، حيث من المرتقب أن تقام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت فوز النجم بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم بمدينة سوسة التونسية، هذا وتشهد السودان الآن أحداث سياسية كبيرة، حيث تم عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وتم إعلان دخول البلاد في فترة انتقالية.

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