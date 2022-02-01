“أربعة منتخبات أفريقية” تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

نجحت أربعة منتخبات أفريقية في التأهل مباشرة الى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعدما انتهت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية بالكاميرون والتي شهدت العديد من المنافسات القوية، وينتظر متابعي البطولة الافريقية هذه المنافسات للاقتراب متابعتها على صاحب لقب هذه النسخة القوية من المنافسات الافريقية، وسوف نطرح من خلال هذه السطور

مواعيد مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا والتعرف على القنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2022

وقد حسمت أربعة منتخب رسميا التأهل الى دور نصف نهائي بطولة كأس الامم الافريقية وهما منتخب مصر والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو، حيث كان منتخب مصر قد تأهل من مباراة قوية على حساب منتخب المغرب في مباراة انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ليواجه منتخب الكاميرون، ونجد أن منافسات دور نصف نهائي كأس امم افريقيا تأتي في المواعيد التالية.

منتخب السنغال يواجه منتخب بوركينا فاسو في مباراة قوية تقام يوم الاربعاء الموافق 2 من شهر فبراير، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكاميرون تقام مساء يوم الخميس الموافق الثالث من شهر فيراير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهات نصف نهائي بطولة امم افريقيا 2022

ومن المقرر أن تنقل مواجهات نصف نهائي بطولة كاس عبر شاشة قناة بي ان سبورت ماكس 1، والتي تحصل على حقوق نقل جميع مباريات البطولة الافريقية بشكل عام هذه النسخة، كما تنقل المواجهات من خلال شاشة قناة الجزائرية الأرضية الأولى، والتي تنقل المباريات بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة مجانا.