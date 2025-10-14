“أردني”.. من هو حكم لعبة العراق والسعودية اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طاقم تحكيم لعبة العراق والسعودية اليوم، تلك المباراة الأخيرة والحاسمة من المجموعة الثانية في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، تُقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية.

من هو حكم لعبة العراق والسعودية اليوم:

حكم الساحة في مباراة اليوم هو الأردني أدهم مخادمة، وهو أحد أشهر وأهم الحكام في قارة آسيا، وهو من مواليد عام 1987 (38 عامًا)، وهو حكم دولي منذ 2013، بدأ مسيرته في عالم التحكيم عام 2004.

حكم مباراة العراق والسعودية اليوم أدهم المخادمة سوف يشارك في نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا وأستراليا، موعد المباراة المرتقبة اليوم سوف يكون عند الساعة 9.45 مساء بتوقيت بغداد والرياض، السعودية لديها ثلاث نقاط من الفوز على إندونيسيا 3-2، العراق لديه ثلاث نقاط أيضًا من الفوز على إندونيسيا 1-0.