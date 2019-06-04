“أزمة جديدة”.. الكاف يُبلغ اتحاد الكرة بآخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية

أزمة جديدة يتعرض لها الاتحاد المصري لكرة القدم، ألا وهى تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاصة بعد أن أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يُخطره فيه بأخر موعد لتسجيل الأندية التى ستشارك فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل 2019- 2020.

وبناء على ما جاء فى خطاب الكاف لاتحاد الكرة فإن الكاف قد فتح باب تسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية اعتباراً من يوم أمس الاثنين 3 يونيو 2019 وحدد آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية يوم 30 يونيو 2019 وهو ما يضع اتحاد الكرة فى أزمة خاصة أن الدوري سوف يستكمل بعد كأس الأمم الأفريقية والتي ستنتهى يوم 19 يوليو، وبطولة الدوري ستنتهى فى نهاية يوليو المقبل.

وتأتى الأزمة فى تحديد الفريق الثاني فى بطولة الدوري المصري، حيث أن الأهلي قد ضمن أحد المركزين الأول أو الثاني، أما الفريق الثاني فربما يكون الزمالك أو بيراميدز حيث أن الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبيراميدز فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة، والزمالك مؤجل له 3 مباريات وبيراميدز أنهى مبارياته وفى حالة تعثر الزمالك فى المباريات المؤجلة يكون بيراميدز الثاني.

أما فى كأس الكونفدرالية فقد حدد اتحاد الكرة فريق المصري البورسعيدي للمشاركة فى كأس الكونفدرالية لحصوله على المركز الرابع فى الدوري، على أن يشارك أي من الزمالك أو بيراميدز فى بطولة كأس الكونفدرالية بحسب ترتيب كل منهم فى الدوري.

وقد حدد “الكاف” فى خطابه الدول التى سوف تشارك بفريقين فى البطولات الأفريقية وهى مصر، الجزائر، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، غينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، زامبيا.