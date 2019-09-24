أسباب حذف محمد صلاح تعريف “لاعب منتخب مصر” على “تويتر”

حذف محمد صلاح تعريف لاعب منتخب مصر من على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما انتهى أمس حفل استفتاء «فيفا» الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ انتشر الكثير من الأسباب عن خروج صلاح من تشكيلة الأفضل، وكان الأكثر رواجا هو تأخر إرسال تصويت أحمد المحمدي وأجيري، لصالح صلاح، ما أصاب النجم المصري محمد صلاح بصدمة أدت إلى حذف تعريف «لاعب منتخب مصر» من على «تويتر».







حذف محمد صلاح تعريف لاعب منتخب مصر من تويتر

حذف محمد صلاح منذ قليل تعريف لاعب منتخب مصر من تويتر، تاركا تعريفه بلاعب فريق ليفربول الإنجليزي فقط، تعبيرا منه عن غضبه ، وأيده في ذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدللين على ذلك عن غضبهم لما حدث لصلاح.







أسباب حذف صلاح تعريفه كلاعب منتخب مصر

حل اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي رقم 4 في قائمة الأفضل للأسباب الآتية:

1- اختفاء اسم مدرب الفراعنة السابق المكسيكي خافيير أجيري

أصيب محمد صلاح بصدمة جاءت عليه كالصاعقة بشأن تصويت مصر، وخاصة عندما دون فيفا تويتة على حسابه الرسمي أوضح فيها أن أجيري والمحمدي لم يصوتا من الأساس سواء لصلاح أو لغيره.

2- عدم تصويت أحمد المحمدي

تأخر تصويت مدرب مصر وقائدها حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه المقتضب، إذ كان آخر يوم للتصويت 19 من شهر سبتمبر.

وأكد لهيطة مدير منتخب مصر السابق إرسال تصويت أجيري والمحمدي ولا يدري ما حدث لاستبعادهما.







3- عدم تصويت الصحفي المصري

صوت الصحفي المصري هاني دانيال، لصالح اللاعب ساديو ماني في المرتبة الأولى وجاء تصويت دانيال لرونالدو في المرتبة الثانية، وصلاح في الثالثة، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل ومحبي صلاح ومشجعيه ضد دانيال الذي لم ينصف ابن بلاده.