أستون فيلا يُبرم أقوى صفقات سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي أستون فيلا عن عن ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو قادما من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور مع خيار الشراء النهائي في الصيف القادم، وبذلك تكون صفقة كوتينيو أولى صفقات أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية 2022 بالدوري الإنجليزي، وقد أعلن برشلونة عن تلك الصفقة مؤكدا أن أستون فيلا سوف يتحمل جزء من راتب كوتينيو حتى نهاية الموسم وللنادي الإنجليزي خيار الشراء.

كوتينيو نجم أستون فيلا الجديد

فيليب كوتينيو كان هدفا لعدة أندية إنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفي مقدمة تلك الأندية نيوكاسل وأرسنال، لكن اتصال جيرارد باللاعب حسم الصفقة لمصلحة أستون فيلا، كوتينيو هو نجم ليفربول السابق ويبلغ من العمر 29 عاما، انتقل من ليفربول إلى أستون فيلا مقابل 105 جنيه إسترليني بدون الحوافز، أعار برشلونة كوتينيو إلى بايرن ميونخ حيث لعب كوتينيو للنادي الألماني 23 مباراة وسجل 8 أهداف، في حين لعب لبرشلونة 76 مباراة وسجل 17 هدفا، لعب كوتينيو لمنتخب البرازيل الأول 63 مباراة وسجل 18 هدفا.