أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019في مصر تثير أزمة والحكومة تتدخل لحلها

أثار إعلان أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019 في مصر من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والخاصة بمباريات منتخب مصر، أزمة وباتت حديث الشارع المصري ، حيث شهدت ارتفاعصا كبيرًا، فقد وصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه مصري، مما استدعى مجلس النواب المصري للتدخل في سبيل حل المشكلة، وأكّد رئيس نادي سموحة، فرج عامر، كونه عضو في المجلس أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء أشرف صبحي، وزير الرياضة، للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار التذاكر والمطالبة بتخفيضها.

ردود فعل متباينة

وأضاف عامر بالقول: ”لا بد أن تكون هناك وقفة من وزارة الرياضة، خاصة أن الجماهير العادية من محدودي الدخل ستحرم بهذا الشكل من حضور مباريات منتخب مصر“، ومن جهته عضو مجلس النواب رضوان الزياتي، أكّد في تصريحات صحفية “ أنه ستتم مطالبة وزارة الرياضة بالتدخل لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع متوسط الدخل الشهري”، وأشار إلى أنه يتمنى حضور هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لمجلس النواب، للتعرف منه على أسباب ارتفاع اسعار.

في حين كان لعضو اتحاد الكرة، أحمد مجاهد رأيًا آخر بهذا الشأن فقال في تصريحات صحفية مؤكدًا على أن الأسعار الحالية ليست مبالغًا بها إذا ما قورنت بأسعار أمم أفريقيا 2006، فقد كان سعر التذكرة في تلك البطولة 60 جنيهًا، ومع اختلاف سعر الصرف تبقى قيمة تذاكر أمم 2019 أقل نسبيًا.

وبالمقابل المضاد لرأي مجاهد قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة: أن “الأسعار بالفعل صادمة ولكن الأمر ليس مسؤولية اتحاد الكرة في الأساس بل جهات مسؤولة في الدولة”.

الحكومة تتدخل على خط حل الأزمة

أما على صعيد الحكومة فقد قررت التدخل في حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019 المقررة صيف هذا العام في مصر شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك بعد أن ثار غضب عارم بين عشاق الكرة، حيث قال أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: ”لمسنا حالة الجدل التي اشتعلت عقب الإعلان عن أسعار تذاكر الأمم الأفريقية، وسيتم حل الأزمة في أسرع وقت“.

وأضاف صبحي: ”ستتم مراجعة أسعار التذاكر بعد عقد جلسة طارئة مع اللجنة المنظمة للبطولة، خاصة أنني أرغب أولاً في التعرف على الأسباب التي دفعت اللجنة لإصدار تذاكر بهذا السعر، خاصة لمدرجات الدرجة الثالثة“.

وتابع: ”الحكومة ترغب في نجاح البطولة من الناحية الجماهيرية، وأسعار التذاكر المرتفعة قد تعرقل هذا الأمر، لذا أعد الجماهير بأن يكون هناك حل سريع وأن تكون أسعار التذاكر في متناول الجماهير العادية“.

أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019 مصر

ويذكر أن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2019 أعلنت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في البطولة، كالتالي:

الدرجة الثالثة 200 جنيه.

الدرجة الثانية 400 جنيه .

الدرجة الاولى 600 جنيه .

الدرجة العلوية 500 جنيه .

المقصورة الرئيسية 2500 جنيه.

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