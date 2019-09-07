أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر ومنافذ البيع







تقام مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وأكد رئيس نادي الزمالك بأن تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الفريق الأبيض وبيراميدز ستكون متوفرة اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.







وقد وافقت الجهات الأمنية على أعداد الجماهير المقرر لها حضور المباراة، حيث تمت الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراة الزمالك وبيراميدز فى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر 2019 وستكون التذاكر متوفرة فى 4 منافذ بيع بالإسكندرية، و3 منافذ بيع فى مركز شباب الجزيرة.

وطالب رئيس نادي الزمالك الجماهير بالتشجيع المثالى فى المباراة حيث أن نجاح هذه المباراة وخروجها بشكل رائع سيدفع الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات الأمنية على الموافقة على حضور الجماهير فى مباريات الدوري الممتاز للموسم القادم الذى تقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري.







هذا ويخوض الصربي “ميتشو” المدير الفنى لفريق الزمالك التدريب الختامى اليوم على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة بيراميدز فى المباراة التى ستقام فى الثامنة من مساء غداً الأحد بحضور 20 ألف متفرج، ويسعى فريق الزمالك للفوز ببطولة كأس مصر تعويضاً عن خسارة الدوري الممتاز الذى فاز به النادي الأهلى.

وتضم قائمة الزمالك النهائية لخوض مباراة نهائي كأس مصر 21 لاعباً وهم :







فى حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحي.

فى خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمد عنتر، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد أوناجم، وامام عاشور، ويوسف أوباما، واشرف بن شرقي.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، وعمر السعيد، وخالد بوطيب