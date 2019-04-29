قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بتحديد أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية وذلك بناء على تصريحات الأستاذ عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر بالبطولة.

وأكد الأستاذ عمرو البرتقالي بأن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 تم تحديدها بناءً على دراسة شاملة لجميع جوانب البطولة، ووضعت لجنة التذاكر بالبطولة الهدف الأساسي من تحديد الأسعار بأن يكون هناك جذب جماهيري لعدد كبير من المشجعين لحضور مباريات البطولة وخاصة التى لا يشارك فيها منتخب مصر.

كما أضاف الأستاذ عمرو البرتقالي بأن تم تحديد أسعار تذاكر المباريات بناء على طرفي المباراة ومكان إقامة المباراة، وسعة الاستاد، والمدينة المضيفة وعدد المباريات التى يستقبلها الاستاد فى نفس اليوم بحيث يكون هناك حضور جماهيري كبير ويستطيع المشجع الحصول على تذاكر المباريات بسهولة لحضور أكثر من مباراة بنفس التذكرة.

وقد حددت اللجنة المنظمة للبطولة أسعار تذاكر المباريات التى لا يشارك فيها منتخب مصر بأن يكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 300 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولي 500 جنيه، وسعر تذكرة المقصورة الرئيسية 2000 جنيه، ويستطيع المشجع مشاهدة مباراتين بنفس التذكرة فى الملعب نفسه.

أما أسعار تذاكر المباريات التى يكون المنتخب المصري طرف فيها فإن سعر تذكرة الدرجة الثالثة 200 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 400 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولي 600 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولي العلوية 500 جنيه، وسعر تذكرة المقصورة الرئيسية 2500 جنيه.

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