أسعار ورابط حجز تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة

تقام غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً المباراة المرتقبة بين فريقي السعودية وسنغافورة، وذلك ضمن التصفيات الخاصة بكأس العالم 2022 والمقامة بقطر، المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023، حيث سوف تقام المباراة على استاد مرسوم بارك، وذلك في إطار الجولة الثامنة من تلك التصفيات، حيث ينتظر الجَمهور السعودي بشغف كبير تلك المباراة المصيرية، التي بناء عليها سوف يتحدد ترتيب المجموعة، ويخوض المنتخب السعودي تلك التصفيات، وهو متصدر لقمة المجموعة الرابعة، وذلك بعد أن حصد 14 نقطة كان قد جمعها من 6 مباريات، فاز فيها في 4 مباريات، وتعادل في اثنتين، ليأتي الأول بفارق نقطتين عن أوزبكستان ثاني المجموعة.

تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة

أما عن تذاكر المجموعة التي يهتم الكثيرون بالتعرف عليها، فقد جاءت الأسعار ما بين 30 و1000 ريال سعودي، وذلك كحد أقصي، وحسب المَقْعَد الذي تم حجزة، وكان الاتحاد السعودي قد أعلن عبر موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقع مرسوم بارك عن الأسعار الخاصة بالمباراة، التي جاءت كالتالي:



الأفراد: 30 ريال

العائلات: 50 ريال سعودي.

فئة الأفراد: 75 ريال سعودي.

فئة العوائل: 500 ريال سعودي للفضية.

أما الفئة الذهبية: فثمن التَّذْكِرَة 1000 ريال سعودي.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذاكر تكست الرسمي.

القنوات الناقلة للمباراة

يود الجميع التعرف على أي القنوات التي سوف تقوم بنقل تلك المباراة، ولكن من المعروف أن الناقل الحصري لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة كذلك لنهائيات آسيا 2023 بالصين، هي القنوات السُّعُودية الرياضية، صاحبة حقوق بث المباريات التي تخص الأخضر، كما يمكن لمن لم يستطع مشاهدتها عبر تلك القنوات، أن يتابعها عبر الإنترنت، أما عن القناة المذاع عليها المباراة، وترددها فهو كالتالي: