أسماء أهم لاعبي منتخب كوريا الجنوبية والأندية التي يلعبون لها

لعبة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا سوف تكون ضد منتخب كوريا الجنوبية في موعد هام ومرتقب من كل الجماهير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب كوريا الجنوبية والتشكيلة الأساسية والأندية التي يلعبون لها، مباراة العراق وكوريا الجنوبية تُقام يوم الثلاثاء 16 نوفمبر على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي لعبة في الجولة السادسة من المجموعة الأولى في تلك التصفيات.

أسماء لاعبي منتخب كوريا الجنوبية والأندية التي يلعبون لها