أسماء أهم لاعبي منتخب كوريا الجنوبية والأندية التي يلعبون لها

بواسطة محمود عطا الله
منتخب كوريا الجنوبية منتخب كوريا الجنوبية

لعبة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا سوف تكون ضد منتخب كوريا الجنوبية في موعد هام ومرتقب من كل الجماهير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب كوريا الجنوبية والتشكيلة الأساسية والأندية التي يلعبون لها، مباراة العراق وكوريا الجنوبية تُقام يوم الثلاثاء 16 نوفمبر على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي لعبة في الجولة السادسة من المجموعة الأولى في تلك التصفيات.

أسماء لاعبي منتخب كوريا الجنوبية والأندية التي يلعبون لها

  • المدير الفني: البرتغالي باولو بينتو.
  • حراسة المرمى: كيم سيونج جيو حارس نادي كاشيوا ريسول الياباني.
  • خط الدفاع: كيم مين جاي لاعب فنربخشة التركي، لي يونج مدافع جيونبك هيونداي الكوري، كوون كيونج وون مدافع تيانجين الصيني، جين سو كيم مدافع جيونبك هيونداي الكوري.
  • خط وسط كوريا الجنوبية: سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي، هوانج هي تشان نجم ولفرهامبتون الإنجليزي، إن بيوم هوانج لاعب روبين كازان الروسي، جونج وو يونج لاعب السد القطري.
  • الهجوم: جاي سونج لي لاعب هولشتاين كيل الألماني، تشو كيو سيونج مهاجم سانغجو الكوري الجنوبي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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