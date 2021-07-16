أسماء اللاعبين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021/2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تنطلق في شهر يوليو 2021 الجاري، حيث تأمل بعثة الكويت الأولمبية باليابان في تحقيق عدد من الميداليات، وخاصة في لعبة الرماية، هذا ولم يتأهل أي من منتخبات الكويت في الألعاب الجماعية، من الجدير بالذكر أن الكويتي فهيد الديحاني حقق الميدالية الذهبية في الرماية بأولمبياد ريو دي جانيرو السابقة.

أسماء اللاعبين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو

تشارك الكويت في خمس لعبات بدورة الألعاب الأولمبية 2020، حيث تضم قائمة الكويت عشرة لاعبين، بواقع أربعة في لعبة الرماية، لاعبان في السباحة ومثلهما في ألعاب القوى، ولاعب في التجديف ومثله في الكاراتية، هذا وتبدأ دورة طوكيو من يوم الجمعة 23 يوليو وتستمر حتى الأحد 8 أغسطس 2021.