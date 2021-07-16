أسماء اللاعبين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021/2020

بواسطة محمود عطا الله
أسماء لاعبي الكويت المشاركين في طوكيو أسماء لاعبي الكويت المشاركين في طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تنطلق في شهر يوليو 2021 الجاري، حيث تأمل بعثة الكويت الأولمبية باليابان في تحقيق عدد من الميداليات، وخاصة في لعبة الرماية، هذا ولم يتأهل أي من منتخبات الكويت في الألعاب الجماعية، من الجدير بالذكر أن الكويتي فهيد الديحاني حقق الميدالية الذهبية في الرماية بأولمبياد ريو دي جانيرو السابقة.

أسماء اللاعبين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو

تشارك الكويت في خمس لعبات بدورة الألعاب الأولمبية 2020، حيث تضم قائمة الكويت عشرة لاعبين، بواقع أربعة في لعبة الرماية، لاعبان في السباحة ومثلهما في ألعاب القوى، ولاعب في التجديف ومثله في الكاراتية، هذا وتبدأ دورة طوكيو من يوم الجمعة 23 يوليو وتستمر حتى الأحد 8 أغسطس 2021.

أسماء لاعبي الكويت المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021
اللاعب اللعبة
عبدالله الرشيدي رماية سكيت
منصور الرشيدي رماية سكيت
عبد الرحمن الفيحان رماية تراب
لارا دشتي سباحة 50 متر حرة
طلال الرشيدي رماية تراب
عباس قلي سباحة 100 متر فراشة
يعقوب اليوحة ألعاب قوى 110 متر حواجز
مضاوي الشمري ألعاب قوى سباق 100 متر
عبد الرحمن الفضل تجديف القارب الفردي
محمد الموسوي كاراتية كاتا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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