أسماء اللاعبين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021/2020
أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تنطلق في شهر يوليو 2021 الجاري، حيث تأمل بعثة الكويت الأولمبية باليابان في تحقيق عدد من الميداليات، وخاصة في لعبة الرماية، هذا ولم يتأهل أي من منتخبات الكويت في الألعاب الجماعية، من الجدير بالذكر أن الكويتي فهيد الديحاني حقق الميدالية الذهبية في الرماية بأولمبياد ريو دي جانيرو السابقة.
أسماء اللاعبين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو
تشارك الكويت في خمس لعبات بدورة الألعاب الأولمبية 2020، حيث تضم قائمة الكويت عشرة لاعبين، بواقع أربعة في لعبة الرماية، لاعبان في السباحة ومثلهما في ألعاب القوى، ولاعب في التجديف ومثله في الكاراتية، هذا وتبدأ دورة طوكيو من يوم الجمعة 23 يوليو وتستمر حتى الأحد 8 أغسطس 2021.
|أسماء لاعبي الكويت المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021
|اللاعب
|اللعبة
|عبدالله الرشيدي
|رماية سكيت
|منصور الرشيدي
|رماية سكيت
|عبد الرحمن الفيحان
|رماية تراب
|لارا دشتي
|سباحة 50 متر حرة
|طلال الرشيدي
|رماية تراب
|عباس قلي
|سباحة 100 متر فراشة
|يعقوب اليوحة
|ألعاب قوى 110 متر حواجز
|مضاوي الشمري
|ألعاب قوى سباق 100 متر
|عبد الرحمن الفضل
|تجديف القارب الفردي
|محمد الموسوي
|كاراتية كاتا