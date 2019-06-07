أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة نادي الهلال تتحدد خلال الفترة من 9 حتى 11 يونيو الجاري

ما هي أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة نادي الهلال السعودي هو السؤال الأهم لكل جماهير الزعيم الآن قبل أيام من بداية برنامج انتخابات مجلس إدارة النادي، هذا وقد أعلن نادي الهلال رسميا عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس إدارة النادي وانتخاب رئيس جديد للنادي، هذا ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت قرارها بإنهاء تكليف رؤساء الأندية السعودية، وقررت أن تعقد الأندية انتخابات خلال الجمعيات العمومية لاختيار رؤساء جدد.

فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الهلال وانتخابات عضوية مجلس الإدارة سيكون بداية من يوم الأحد 9 يونيو حتى الثلاثاء 11 يونيو 2019، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات الفحص للأوراق المقدمة وإعلان قائمة المرشحين، ثم الطعن، وبعدها إعلان القائمة النهائية للمرشحين، سوف يكون موعد عقد الجمعية العمومية لنادي الهلال ويوم الانتخابات هو يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، على أن تعتمد الهيئة العامة للرياضة نتائج الانتخابات قبل نهاية الشهر الجاري.

قائمة أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة نادي الهلال (غير الرسمية)

نتناول معكم بعض الأسماء التي أعلنت رغبتها في الترشح للفوز بمنصب رئيس نادي الهلال الجديد، كما سنتابع معكم أول بأول أسماء المرشحين رسميا خلال أيام الترشح، وأسماء المرشحين المرتقبين:

الأستاذ فهد بن نافل

الأستاذ فواز المسعد.

الأستاذ بدر الحماد.

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