أسماء المرشحين لرئاسة النصر، وموعد الانتخابات

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة نادي النصر السعودي 2019 كما ننشر لكم موعد انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النصر والذي يستمر عمله خلال أربعة أعوام كاملة، وهدفه الأول تحقيق كل آمال الجماهير، تم فتح باب الترشح لرئاسة النصر لفترتين سابقتين ولم يتقدم أحد، وتم فتح التقدم للرئاسة للمرة الثالثة، ليتقدم خمسة مرشحون للرئاسة، بينما رئيس النادي السابق سعود آل سويلم أعتذر للجماهير لعدم الترشح لأسباب وظروف خاصة.

أسماء المرشحين لرئاسة نادي النصر السعودي 2019

من المرتقب أن تشهد انتخابات اختيار رئيس نادي النصر الجديد 2019 منافسة قوية بين المرشحين، حيث تقدم خمسة مرشحون للرئاسة، وكل مرشح يمتلك برنامج قوي لمستقبل مشرق للعالمي نادي النصر، كما يقدم كل مرشح للنصر وعوده القوية لتحقيق كل الآمال والطموحات، أسماء المرشحين لرئاسة نادي النصر هم:

نصر النصر، صالح عبد الرحمن الأطرم، صفوان السويكت، تركي الدهام، عبد الله العثمان.

موعد انتخابات رئاسة النصر

وكان باب التقدم لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر قد تم غلقه يوم الخميس الأول من ذي القعدة 1440 الموافق 4 يوليو 2019، الإعلان عن أسماء المرشحين رسميا اليوم الجمعة 5 يوليو، موعد الانتخابات وعقد الجمعية العمومية للنادي سيكون يوم 11 يوليو 2019 الموافق 8 ذي القعدة 1440، فمن تتوقع أن يكون رئيس النصر الجديد؟.