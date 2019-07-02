أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 وترتيب المجموعات || مواجهات مصر والمغرب والجزائر وتونس

ننشر أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 وفق نتائج كأس أمم إفريقيا 2019 عن دور المجموعات، لتحديد موجهات منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس في دور الستة عشر، وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج،من متابعي بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي تحمل رقم النسخة 32 وتضم 24 منتخب إفريقي، وتختتم اليوم منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة والسادسة، ليتحدد ترتيب المجموعات الستة، من حيث المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني و والمنتخبات بالمركز الثالث من سيتم اختيار من بينهم افضل 4 منتخبات للحصول على تأشيرة العبور إلى دور 16.

انتهت مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات للمجموعة A-B-C-D-F، وتقام مباريات المجموعة الخامسة بعد قليل، وسننشر بعد قليل ترتيب جميع المجموعات الستة، للتعرف على أصحاب المراكز الأولى عن كل مجموعة وبالتحديد الأول والثاني والثالث، بجانب طريقة إقامة قرعة دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، بالتالي سنتعرف على شكل موجهات دور 16 وأطراف المباريات الثامن وبالتحديد مواجهات المنتخبات العربية مصر والجزائر وتونس والمغرب بعد معرفة أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 في بطولة الأمم الإفريقية 2019.

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا والمنتخبات المتأهلة

التعرف على أسماء المنتخبات المتأهلة سيكون وفق ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2019 من خلال ترتيب جدول كل مجموعة لتحديد أسماء المنتخبات التي تحتل المركز الأول والثاني والثالث.

من خلال الجدول المرفقة بعالية يمكن التعرف على أسماء المنتخبات، وبزيارة الربط المرفق يمكن التعرف على طريقة تحديد المواجهات واجراء قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 عن كل المجموعات

الجدول التالي سيعرض عليكم أسماء المنتخبات المتأهلة عن كل مجموعة.

اسم المجموعة/المركز المجموعة الأولى المجموعة الثاني المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المركز الأول مصر مدغشقر الجزائر المغرب مالي غانا المركز الثاني أوغندا نيجيريا السنغال كوت ديفوار تونس الكاميرون المركز الثالث غينيا غينيا جنوب إفريقيا أنجولا بنين أفضل ثوالث

مواجهات مصر والمغرب والجزائر في دور 16

الموجهات المرتقبة للمنتخبات العربية في دور 16 ستكون وفق الحظوظ التالية

مصر تواجه احد المنتخبات من بين ثوالث المجمعة 4-5-6 جنوب إفريقيا …… بنين المغرب أحد منتخبات المجموعات 2 5 6 الجزائر 1 2 6 تونس

التفاصيل كاملة بعد قليل.