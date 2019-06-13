أسماء قائمة فهد بن نافل وقائمة موسى الموسى.. فمن يفوز بانتخابات نادي الهلال السعودي

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة السعودية رسميا، أسماء قائمة فهد بن نافل وأسماء قائمة موسى الموسى، وهما المرشحين لانتخابات نادي الهلال السعودي والتي تجرى خلال الأيام القليلة القادمة، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات على منصب رئيس الهلال الجديد وعلى مقاعد مجلس الإدارة منافسة قوية بين المرشحين والقائمتين بعد قبول أوراقهم، حيث من المرتقب أن يعرض مرشحي الرئاسة فهد بن نافل وموسى الموسى برنامجهما الانتخابي، وما سيقدموه للفريق الأول بنادي الهلال في حال الفوز في الانتخابات.

قائمة أسماء فهد بن نافل:

– سلطان بن سعيد

– سلمان التويجري

– سليمان الهتلان

– فيصل الغشيان

– فهد المفرج

قائمة أسماء موسى الموسى:

– مشاري المسعد

– يعقوب المطير

– عبدالله ين سعيد

– فيصل أبو ثنين

– فيصل بن سعيد



والأستاذ فهد بن نافل هو رجل أعمال سعودي، وهو المساعد الخاص للأمير الوليد بن طلال رئيس المملكة القابضة، وهو مرشح من قبل الأمير الوليد لمنصب الرئيس، والأستاذ موسى الموسى هو رجل أعمال سعودي وكان أحد أعضاء شرف الفريق، فمن سيكون رئيس نادي الهلال القادم؟.