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أسماء لاعبي أرسنال 2021 وتشكيلة الجانرز

بواسطة محمود عطا الله
أسماء لاعبي أرسنال 2021 أسماء لاعبي أرسنال 2021

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي أرسنال 2021 في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يقود الجانرز فيه المدير الفني الإسباني المتألق مايكل أرتيتا، كما سوف نتابع في تحديث مستمر تشكيلة الأرسنال 2021 في مباريات البريميرليج وكل المباريات التي يشارك فيها الفريق اللندني، يبدو أن نادي أرسنال سوف يعود للتألق من جديد تحت قيادة أرتيتا وسوف ينافس على لقب الدوري الإنجليزي.

أسماء لاعبي أرسنال 2021 وتشكيلة الفريق اللندني

يعود المصري محمد النني إلى قائمة أسماء أرسنال 2021 كما يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الجانرز، وضمت قائمة أرسنال 2021 أسماء جديدة وصفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفية، حيث ضم أرسنال المدافع البرازيلي جابريل دوس سانتوس قادمًا من ليل الفرنسي، وضم الفريق النجم البرازيلي ويليان قادمًا من تشيلسي.

أسماء لاعبي أرسنال 2021
حراسة المرمى
برند لينو ألماني داميان مارتينيز أرجنتيني
أسماء لاعبي أرسنال خط الدفاع
جابريل برازيلي إينسلي لينز إنجليزي تيرني إسكتلندي هولدينج
بيريلين إسباني دافيد لويس
خط الوسط
ويليان محمد النني تشاكا بيبي
سيبايوس أوزيل جوندودو
خط الهجوم
اوباميانج لاكازيت نكيتا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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