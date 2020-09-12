أسماء لاعبي أرسنال 2021 وتشكيلة الجانرز

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي أرسنال 2021 في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يقود الجانرز فيه المدير الفني الإسباني المتألق مايكل أرتيتا، كما سوف نتابع في تحديث مستمر تشكيلة الأرسنال 2021 في مباريات البريميرليج وكل المباريات التي يشارك فيها الفريق اللندني، يبدو أن نادي أرسنال سوف يعود للتألق من جديد تحت قيادة أرتيتا وسوف ينافس على لقب الدوري الإنجليزي.

أسماء لاعبي أرسنال 2021 وتشكيلة الفريق اللندني

يعود المصري محمد النني إلى قائمة أسماء أرسنال 2021 كما يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الجانرز، وضمت قائمة أرسنال 2021 أسماء جديدة وصفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفية، حيث ضم أرسنال المدافع البرازيلي جابريل دوس سانتوس قادمًا من ليل الفرنسي، وضم الفريق النجم البرازيلي ويليان قادمًا من تشيلسي.