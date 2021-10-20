أسماء لاعبي بوهانج ستيلرز 2021 وجنسيات المحترفين في الفريق الكوري

فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي هو منافس الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والذي يُقام في الثالث والعشرين من نوفمبر القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء اللاعبين المحترفين في صفوف بوهانج ستيلرز الكوري، كما نقدم أسماء التشكيل الأساسي لبوهانج في المباريات الهامة، وهو التشكيل المتوقع الذي سيقابل به الزعيم السعودي، الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، وحقق بوهانج البطولة ثلاث مرات، وهم الأكثر فوزًا بها.

أسماء اللاعبين المحترفين في بوهانج ستيلرز الكوري

أليكس جرانت: لاعب بوهانج رقم 2، وهو مدافع دولي أسترالي ومن أهم ركائز الفريق الكوري.

ماريو كفوسيتش: لاعب وسط، من البوسنة والهرسك، يحمل رقم 8 في صفوف بوهانج وهو لاعب أساسي.

مانويل بالاسيوس: لاعب رقم 82 في بوهانج، وهو لاعب مهاجم من دولة كولومبيا.

هداف بوهانج ستيلرز في دوري أبطال آسيا 2021 ليس لاعبا محترفا، ولكن هو الكوري الجنوبي ليم سانج هيوب وعمره 33 عامًا وسجل 4 أهداف، وهذا للاعب هو هداف بوهانج في الدوري الكوري وسجل 9 أهداف.

تشكيل بوهانج ستيلرز الأساسي والمتوقع أمام الهلال في نهائي آسيا 2021