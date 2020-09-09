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أسماء لاعبي تشيلسي 2021 وجنسياتهم وأرقامهم

بواسطة محمود عطا الله
أسماء لاعبي تشيلسي 2021 أسماء لاعبي تشيلسي 2021

ننشر قائمة أسماء لاعبي تشيلسي الإنجليزي في موسم 2020 -2021 حيث يدخل البلوز الموسم الجديد بقوة تحت قيادة مديره الفني وأسطورة إنجلترا فرانك لامبارد، وأبرز نادي تشيلسي 2021 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، حيث يبدأ تشيلسي الموسم الجديد بمباراة بيرنلي، ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي البريميرليج 2021.

أسماء لاعبي تشيلسي 2021 وجنسياتهم وأرقامهم

سوف تخلو قائمة تشيلسي 2021 من الدولي البرازيلي ويليان الذي رحل لصفوف الأرسنال، بينما سوف يبقى في الفريق النجم الفرنسي جيرود، لاعب تشيلسي رقم 11 سوف يكون نجم منتخب ألمانيا تيمو فيرنر المنتقل حديثًا للبلوز، رقم 7 هو المغربي كريم زياش، بينما ضم البلوز نجم ألمانيا كاي هافيرتس.

  • حراسة المرمى: الأسباني كيبا، والأرجنتيني كاباييرو.
  • الدفاع: الإسباني إزبيليكويتا، الإنجليزي شيلويل القادم من ليستر، البرازيلي تياجو سيلفا القادم من باريس سان جيرمان، الألماني روديجر، الإسباني ألونسو.
  • أسماء لاعبي تشيلسي “خط الوسط”: الألماني كاي هافيرتس الوافد الجديد، المغربي كريم زياش القادم من أياكس، نجم إنجلترا والبلوز الصاعد مونت، الأمريكي بولسيتش، الفرنسي كانتي، الإيطالي جورجينهو، الإنجليزي باركلي.
  • أسماء خط هجوم تشيلسي 2021: الألماني تيمو فيرنر، الإنجليزي إبراهام، الفرنسي جيرود، البلجيكي باتشواي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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