ننشر قائمة أسماء لاعبي تشيلسي الإنجليزي في موسم 2020 -2021 حيث يدخل البلوز الموسم الجديد بقوة تحت قيادة مديره الفني وأسطورة إنجلترا فرانك لامبارد، وأبرز نادي تشيلسي 2021 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، حيث يبدأ تشيلسي الموسم الجديد بمباراة بيرنلي، ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي البريميرليج 2021.

أسماء لاعبي تشيلسي 2021 وجنسياتهم وأرقامهم

سوف تخلو قائمة تشيلسي 2021 من الدولي البرازيلي ويليان الذي رحل لصفوف الأرسنال، بينما سوف يبقى في الفريق النجم الفرنسي جيرود، لاعب تشيلسي رقم 11 سوف يكون نجم منتخب ألمانيا تيمو فيرنر المنتقل حديثًا للبلوز، رقم 7 هو المغربي كريم زياش، بينما ضم البلوز نجم ألمانيا كاي هافيرتس.