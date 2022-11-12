أسماء لاعبي فرنسا في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها
أعلن ديديه ديشامب عن قائمة منتخب فرنسا المشاركة في مونديال 2022 بقطر، ضمت قائمة الديوك الفرنسية 25 لاعبًا، هذا ونُقدم لكم أسماء لاعبي منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها، تشكيلة فرنسا في المونديال تضم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، يلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة مع تونس وأستراليا والدنمارك.
أسماء لاعبي منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها
- أريولا حارس باريس سان جيرمان.
- لوريس حارس توتنهام.
- مانداندا حارس مارسيليا.
- بافار ظهير أيمن بايرن ميونخ.
- أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ.
- كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان.
- كوندي مدافع برشلونة.
- صليبا نجم دفاع أرسنال.
- فاران مدافع مانشستر يونايتد.
- هيرنانيز مدافع بايرن ميونخ.
- كوناتي مدافع ليفربول.
- كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد.
- ماتيو جندوزي لاعب وسط مارسيليا.
- فيرتو وسط مارسيليا.
- تشاوميني وسط ريال مدريد.
- رابيو وسط يوفنتوس.
- يوسف فوفانا وسط موناكو.
- كريم بنزيما مهاجم الريال.
- مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
- جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد.
- عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة.
- جيرو مهاجم ميلان.
- نكونو مهاجم لايبزج.
- كومان مهاجم بايرن ميونخ.