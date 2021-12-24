أسماء لاعبي منتخب الجزائر والأندية التي يلعبون لها.. تعرف على قائمة الخضر في كأس أمم إفريقيا 2022

أعلن جمال بلماضي عن قائمة منتخب الجزائر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 التي تُقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب الجزائر والأندية التي يلعبون لها في القائمة التي سوف تشارك في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022، منتخب الجزائر هو أقوى مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وهو حامل اللقب، وقد حصل الأخضر الجزائري على بطولة إفريقيا من قبل مرتين في 2002 وفي 2019.

أسماء لاعبي منتخب الجزائر والأندية التي يلعبون لها – كأس أمم إفريقيا 2022