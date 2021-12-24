أسماء لاعبي منتخب الجزائر والأندية التي يلعبون لها.. تعرف على قائمة الخضر في كأس أمم إفريقيا 2022
أعلن جمال بلماضي عن قائمة منتخب الجزائر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 التي تُقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب الجزائر والأندية التي يلعبون لها في القائمة التي سوف تشارك في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022، منتخب الجزائر هو أقوى مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وهو حامل اللقب، وقد حصل الأخضر الجزائري على بطولة إفريقيا من قبل مرتين في 2002 وفي 2019.
أسماء لاعبي منتخب الجزائر والأندية التي يلعبون لها – كأس أمم إفريقيا 2022
- حراسة المرمى تضم: رايس مبولحي أحد أهم نجوم منتخب الجزائر المشارك في كأس أمم إفريقيا، ويلعب مبولحي في الاتفاق السعودي، وضمت قائمة الجزائر ألكسندر أوكيدجا حارس ميتز، ومصطفى زغبة حارس ضمك السعودي.
- عيسى ماندي مدافع فياريال الإسباني.
- عبد القادر بدران مدافع الترجي التونسي.
- مهدي تاهرات مدافع الغرافة القطري
- جمال بن العمري مدافع أولمبيك ليون.
- محمد أمين توقاي مدافع الترجي التونسي.
- يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي.
- حسين بن عيادة لاعب الإفريقي التونسي.
- رضا حلايمية يلعب في بيرتشوت البلجيكي.
- رامي سبعيني لاعب بوروسيا مونشنلادباخ الألماني.
- إلياس شتي لاعب الترجي التونسي.
- تعرف على قائمة المنتخبات الأكثر فوزا ببطولة كأس أمم إفريقيا
- راميز زروقي يلعب لنادي توينتي الهولندي وهو من مواليد أمستردام، 23 سنة.
- حارس بلقبلة يلعب لنادي بريست الفرنسي.
- سفيان بن دبكة لاعب وسط الفتح السعودي.
- آدم زرقان لاعب وسط بارادو الفرنسي، 20 عاما، من مواليد سطيف.
- سفيان فيغولي لاعب وسط في نادي غلطة سراي التركي.
- إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي.
- رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
- إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، وهو مهاجم ليون الفرنسي.
- آدم وناس مهاجم نابولي الإيطالي، عمره 25 سنة.
- يوسف بلايلي لاعب قطر القطري والأهلي السعودي والترجي السابق.
- سعيد بن رحمة نجم وسط نادي ويستهام الإنجليزي.
- فريد بولحية مهاجم ميتز الفرنسي.
- ياسين براهيمي مهاجم الريان القطري.
- بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.
- محمد الأمين عمورة مهاجم لوجانو الفرنسي، 21 سنة.