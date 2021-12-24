أسماء لاعبي منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2022 والأندية التي يلعبون لها
منتخب السنغال هو من أهم المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2022 والتي تبدأ بالكاميرون خلال شهر يناير القادم وتستمر حتى السادس من فبراير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب السنغال والأندية التي يلعبون في القائمة التي أعلن عنها مدرب السنغال المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022، هذا ويسعى منتخب السنغال إلى تحقيق لقب البطولة الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وقد حقق المنتخب السنغالي الوصافة مرتين، وهو وصيف النسخة الماضية بعدما خسر في النهائي من الجزائر.
أسماء لاعبي السنغال والأندية التي يلعبون لها وقائمة كأس أمم إفريقيا 2022
- أليو سيسيه المدير الفني الوطني السنغالي.
- إدوارد ميندي من أهم حارس المرمى وأهم نجوم منتخب السنغال وهو حارس مرمى تشيلسي.
- بونا سار وهو ظهير أيمن يلعب لنادي بايرن ميونخ الألماني.
- ساليو سيسيه ظهير أيسر منتخب السنغال ويلعب في نادي نانسي الفرنسي.
- كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي.
- بابي أبو سيسيه مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني.
- عبدو ديالو مدافع باريس سان جيرمان.
- إبراهيما مباي ظهير أيمن بولونيا الإيطالي.
- بيب ماتر سار لاعب وسط توتنهام المعار إلى ميتز الفرنسي.
- بابي غايي لاعب وسط مارسيليا الفرنسي.
- نامباليس ميندي لاعب وسط مدافع، يلعب في نادي ليستر سيتي الإنجليزي.
- إدريسا غي لاعب وسط مدافع باريس سان جيرمان.
- مصطفى نيم لاعب وسط نادي باريس.
- ساديو ماني نجم نادي ليفربول.
- إسماعيلا سار نجم واتفورد الإنجليزي.
- بامبا ديانج مهاجم مارسيليا الفرنسي.
- كيتا بالدي مهاجم كالياري الإيطالي.
- حبيب ديالو مهاجم ستراسبورج الفرنسي.
- بولاي ديا مهاجم ريمس الفرنسي.