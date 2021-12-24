أسماء لاعبي منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2022 والأندية التي يلعبون لها

منتخب السنغال هو من أهم المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2022 والتي تبدأ بالكاميرون خلال شهر يناير القادم وتستمر حتى السادس من فبراير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب السنغال والأندية التي يلعبون في القائمة التي أعلن عنها مدرب السنغال المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022، هذا ويسعى منتخب السنغال إلى تحقيق لقب البطولة الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وقد حقق المنتخب السنغالي الوصافة مرتين، وهو وصيف النسخة الماضية بعدما خسر في النهائي من الجزائر.

أسماء لاعبي السنغال والأندية التي يلعبون لها وقائمة كأس أمم إفريقيا 2022