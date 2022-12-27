أسماء لاعبي منتخب العراق في كأس الخليج 25/2023 والأندية التي يلعبون لها

أعلن المدير الفني الإسباني لمنتخب العراق خيسوس كاساس عن قائمة المنتخب التي تخوض بطولة خليجي 25 والتي تُقام في مدينة البصرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب العراق في كأس الخليج 2023 والأندية التي يلعبون لها، يذكر أن البطولة الخليجية تنطلق من يوم 6 يناير حتى 19 يناير 2022 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، تتنافس على لقب النسخة 25.

أسماء لاعبي منتخب العراق في خليجي 25 والأندية التي يلعبون لها