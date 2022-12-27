أسماء لاعبي منتخب العراق في كأس الخليج 25/2023 والأندية التي يلعبون لها
أعلن المدير الفني الإسباني لمنتخب العراق خيسوس كاساس عن قائمة المنتخب التي تخوض بطولة خليجي 25 والتي تُقام في مدينة البصرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب العراق في كأس الخليج 2023 والأندية التي يلعبون لها، يذكر أن البطولة الخليجية تنطلق من يوم 6 يناير حتى 19 يناير 2022 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، تتنافس على لقب النسخة 25.
أسماء لاعبي منتخب العراق في خليجي 25 والأندية التي يلعبون لها
- ضمت قائمة أسماء لاعبي منتخب العراق في كأس الخليج 2023 عدد 23 لاعبًا، خلت القائمة من عدد اللاعبين المحترفين.
- حراسة المرمى: جلال حارس من أربيل، فهد طالب حارس القوة الجوية، حارس الشرطة.
- خط الدفاع لمنتخب العراق في خليجي 25: مناف يونس من الشرطة، مصطفى ناظم لاعب الفيصلي الأردني، علي فائز من القادسية الكويتي، زيد تحسين مدافع الطلبة، ضرغام إسماعيل لاعب الطلبة، آلاي فاضل لاعب جوتنبرج السويسري، أحمد يحيى لاعب الميناء.
- خط الوسط: محمد علي لاعب القوة الجوية، أمير العماري لاعب هالمستاد السويدي، ريوان أمين لاعب دالكورد السويدي، إبراهيم بايش القوة الجوية، حسين علي لاعب الصفاقسي التونسي، أحمد ياسين لاعب دينيزليسبور التركي، حسن عبد الكريم لاعب الكرخ، حسن جبار القوة الجوية.
- هجوم منتخب العراق: اسو رستم لاعب السالمية الكويتي، علاء عباس مهاجم الزوراء، مؤمل عبد الرضا مهاجم الطلبة، شيركو كريم مهاجم الكويت الكويتي.