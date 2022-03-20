أسماء لاعبي منتخب الكويت 2022.. تعرف على قائمة الأزرق لكرة القدم

أعلن المدير الفني لافيكا عن قائمة منتخب الكويت الأول التي تدخل المعسكر الخارجي في دولة مالطا خلال شهر مارس 2022 وتستعد للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب الكويت 2022 واختيارات المدير الفني التشيكي لافيكا، يذكر أن منتخب الكويت سوف يلتقي خلال معسكر جزيرة مالطا مع منتخبي ليتوانيا ومالطا، تصفيات آسيا سوف تقام في يونيو 2022 ويستضيف الأزرق مباريات المجموعة الأولى.
أسماء لاعبي منتخب الكويت 2022
- ضمت قائمة أسماء لاعبي منتخب الكويت من نادي القادسية: خالد صباح، أحمد الضفيري، بدر المطوع، راشد الدوسري، عيد الرشيدي.
- ضم لافيكا للمنتخب من العربي: سلطان العنزي، علي خلف.
- ضم من الكويت: سامي الصانع، طلال الفاضل، إبراهيم كميل، فهد حمود، فهد الهاجري، احمد الزنكي.
- ضمت قائمة منتخب الكويت من نادي كاظمة: بندر بورسلي، حسين كنكوني، حمد الحربي، رضا هاني، شبيب الخالدي.
- نادي السالمية: مبارك الفيني، محمد الهويدي، مهدي دشتي، حمد القلاف، فواز عايض، أحمد عادي.
- نادي النصر: خليفة رحيل، معاذ الضفيري.