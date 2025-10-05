أسماء لاعبي منتخب عمان في مباراتي قطر والإمارات “تصفيات كأس العالم 2026”

أعلن المدير الفني البرتغالي لمنتخب عمان الأول لكرة القدم “كارلوس كيروش”، عن قائمة أسماء منتخب عمان النهائية في المعسكر الداخلي وفي مباراة قطر ثم مباراة الإمارات، ضمن ملحق تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، يلعب منتخب عمان ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات قطر والإمارات، تُقام المباريات في الدوحة عاصمة قطر، بطل المجموعة يتأهل لكأس العالم، الثاني يُقابل ثاني المجموعة الثانية للمنافسة على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

أسماء لاعبي منتخب عمان في مباراتي قطر والإمارات:

إختار كارلوس كيروش في حراسة المرمى خلال مباريات ملحق تصفيات كأس العالم الثلاثي إبراهيم المخيني وفايز الرشيدي وبلال البلوشي، وباقي أسماء لاعبي المنتخب العماني هي: مصعب الشقصي، خالد البريكي، محمود المشيفري، أحمد الخميسي، أمجد الحارثي، نايف بيت صبيح، حارب السعدي، ثاني الرشيدي، سلطان المرزوق، عاهد المشايخي، علي البوسعيدي.

غانم الحبشي، أرشد العلوي، عبدالله فواز، محسن الغساني، ناصر الرواحي، زاهر الأغبري، صلاح اليحيائي، جميل اليحمدي، محمد الغافري، عبد الرحمن المشيفري، عصام الصبحي.