أسماء لاعبي منتخب نيجيريا والأندية التي يلعبون لها.. تعرف على قائمة النسور في كأس أمم إفريقيا 2022
يدخل منتخب نيجيريا بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بكل نجومه المحترفين في أوروبا وحول العالم للمنافسة على لقب تلك البطولة التي تستضيفها دولة الكاميرون في يناير القادم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب نيجيريا والأندية التي يلعبون لها في القائمة المشاركة في أمم إفريقيا 2022، يلعب منتخب نيجيريا في البطولة ضمن المجموعة الرابعة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.
أسماء لاعبي نيجيريا والأندية التي يلعبون لها – قائمة أمم إفريقيا 2022
- أكيبي حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
- فرانسيس حارس أومونيا القبرصي.
- وليام أكونجو مدافع واتفورد الإنجليزي.
- كينيث أوميرو مدافع ليجانيس الإسباني.
- ليون بالوجان مدافع رينجرز الاسكتلندي.
- عبدالله شيهو مدافع أومونيا القبرصي.
- شيدوزي اوازيم مدافع ألانيا سبور التركي.
- جاميلو كولينز مدافع بادربورن الألماني.
- أولا أينا مدافع تورينو الإيطالي.
- زايدو سانوسي مدافع بورتو البرتغالي.
- أوليسا نداه مدافع أورلاندو الجنوب إفريقي.
- ويلفريد ندديدي لاعب وسط ليستر سيتي.
- كيليتشي نواكالي لاعب هويسكا الإسباني.
- شيدرا إجوكي لاعب وسط سسكا موسكو.
- فرانك اونيكا لاعب وسط برينتفورد الإنجليزي.
- جو اريبو لاعب وسط رينجرز الاسكتلندي.
- أحمد موسى مهاجم فاتح كاراجمرك التركي.
- موسيس سيمون مهاجم نانت الفرنسي.
- إيجالو مهاجم الشباب السعودي.
- أليكس أيوبي مهاجم إيفرتون الإنجليزي.
- فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.
- صديق عمر مهاجم ألميريا الإسباني.
- كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر الإنجليزي.
- صامويل شكويزي مهاجم فياريال.
- إيمانويل دينيس نجم واتفورد الإنجليزي.