أسماء لاعبي منتخب نيجيريا والأندية التي يلعبون لها.. تعرف على قائمة النسور في كأس أمم إفريقيا 2022

يدخل منتخب نيجيريا بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بكل نجومه المحترفين في أوروبا وحول العالم للمنافسة على لقب تلك البطولة التي تستضيفها دولة الكاميرون في يناير القادم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب نيجيريا والأندية التي يلعبون لها في القائمة المشاركة في أمم إفريقيا 2022، يلعب منتخب نيجيريا في البطولة ضمن المجموعة الرابعة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.

أسماء لاعبي نيجيريا والأندية التي يلعبون لها – قائمة أمم إفريقيا 2022