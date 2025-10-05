أسماء محترفي منتخب العراق في مباراتي السعودية وإندونيسيا.. ملحق تصفيات كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني الأسترالي أرنولد، غن قائمة لاعبي منتخب العراق، التي سافرت للسعودية، للمشاركة في مباريات ملحق تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، مباريات منتخب العراق في ملحق تصفيات المونديال تُقام في جدة السعودية، حيث المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق وإندونيسيا والسعودية، بطل المجموعة يتأهل مباشرة لكأس العالم، أفضل ثاني في المجموعتين يتأهل للملحق العالمي.

محترفي منتخب العراق أمام السعودية وإندونيسيا:
– يوسف الأمين
– زيد تحسين
– بشار رسن
– حسين علي.
– أمير العماري لاعب وسط كراكوفيا البولندي.
– ريبين سولاقا.
– منتظر الماجد.
– عمار محسن.
– كيفن يعقوب.
– ماركو فرج.
– زيدان إقبال صانع ألعاب أوتريخت الهولندي.
– أيمار شير.
– ميرخاس دوسكي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

