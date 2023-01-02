أسوان يحقق الفوز الأول على حساب الزمالك في الدوري المصري هذا العام بهدفين دون رد | فيديو
واجه نادي أسوان نظيره نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم الاثنين عبى استاد أسوان، في مباراة انتهت بفوز نادي أسوان على الزمالك بهدفين دون رد.
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد.
الوسط: إمام عاشور – عمرو السيسي – نبيل عماد – أحمد فتوح.
الهجوم: محمود عبد الرازق “شيكابالا” – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.
دكة البدلاء: محمد صبحي – محمد طارق – عبد الله جمعة – محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – يوسف أسامة – سيد عبد الله – يوسف إبراهيم “أوباما” – سامسون أكينيولا.
تشكيل أسوان:
حراسة المرمى: عمرو حسام.
الدفاع: ميدو مصطفى – أحمد كاستيلو – إسلام صلاح – علي فتحي.
الوسط: رافاييل أياجوا – أحمد خالد – محمد ناجي – عماد فتحي – أحمد بلحاج.
الهجوم: ديلسون.
دكة البدلاء: خالد وليد – أحمد دحروج – محمد عطوة – إسلام جمال – محمود صلاح – أحمد بلية – عبد العزيز موسى – ماليك إيفونا – محمد حمدي زكي – باي كامارا.