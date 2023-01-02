أسوان يحقق الفوز الأول على حساب الزمالك في الدوري المصري هذا العام بهدفين دون رد | فيديو

واجه نادي أسوان نظيره نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم الاثنين عبى استاد أسوان، في مباراة انتهت بفوز نادي أسوان على الزمالك بهدفين دون رد.

تشكيل الزمالك: