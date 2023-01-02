أسوان يفوز على الزمالك بهدفين دون رد في الشوط الأول

يواجه نادي الزمالك بقيادة البروفيسور البرتغالي فيريرا نظيره نادي أسوان ضمن منافسات الدوري المصري العام، على ملعب استاد أسوان، انطلقت المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع.

وانتهى الشوط الأول بفوز نادي أسوان بهدفين دون رد من القلعة البيضاء، وكان الأول هدف عكسي من دفاع الزمالك والثاني من هجوم أسوان.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد.

الوسط: إمام عاشور – عمرو السيسي – نبيل عماد – أحمد فتوح.

الهجوم: محمود عبد الرازق “شيكابالا” – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.