أسود الأطلسي تفتتح مباريات الدور 16 بلقاء بنين تعرف على مباريات اليوم بتوقيت مصر والسعودية وتفاصيل اللقاءات

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا الرائد كلمة دوت أورج، داخل جمهورية مصر العربية والعالم العربي من المحيط إلي الخليج، العاشق للساحرة المستديرة يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب بنين، في افتتاح مباريات الدور ال16 عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق اليوم على ملعب أستاد السلام بالقاهرة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت السعودية، ويسعدنا أن نقدم لكم تفاصيل اللقاء الهام والمرتقب من قبل عشاق كرة القدم.

صعد المنتخب المغربي إلي دور ال16 عشر، محققاً العلامة الكاملة بدور المجموعات، بثلاث انتصارات و9 نقاط متصدراً المجموعة الرابعة، التي كانت تضم معه منتخبات كوت دي فوار، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وصعد منتخب بنين، من ضمن أربع فرق كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط، جمعهم من ثلاث تعادلات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

اللقاء توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة المغرب * بنين السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكسHD1 قناة تايم سبورت التردد الأرضي أستاد السلام الدولي

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب اليوم

حراسة المرمي: (ياسين بونو)

خط الدفاع:( مروان دا كوستا، المهدي بن عطيه، نصير المزراوي، غانم سايس)

خط الوسط:( كريم الأحمدي ، مبارك بوصوفه، نور الدين مرابط، يونس بلهندة، حكيم زياش)

خط الهجوم:( يوسف النصيري)

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