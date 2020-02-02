أشرف بن شرقى يغيب عن كل مباريات الزمالك حتى موعد السوبر الأفريقى

أشرف بن شرقى يغيب عن كل مباريات الزمالك حتى موعد السوبر الأفريقى

أعلن طبيب نادى الزمالك غياب اللاعب المغربى أشرف بن شرقى عن كل مباريات الزمالك المقرر إقامتها قبل لقاء السوبر الأفريقى، حيث يغيب عن المبارة القادمة للزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد القادم الموافق 9/2/2020 إمام فريق حرس الحدود، وغيابة أيضا عن مبارة نادى الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 12/2/2020 ويكون الاعب المغربى جاهز للمبارة القادمة يوم 14/2/2020 وهى مبارة السوبر الأفريقى مبارة الزمالك أمام الترجى التونسى المبارة المقرر إقامتها فى دولة قطر على ملعب نادى الغرافة القطرى.

الزمالك يواصل استعداداته للدورى

يستعد الفارس الأبيض لخوض مباريات الدورى الممتاز حيث يستعد لمواجهة فريق حرس الحدود فى الجولة القادمة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل حيث يستعد نادى الزمالك بقوة للمبارة لإعادة نغمة الانتصارات للبيت الأبيض مرة أخرى، حيث فقد نادى الزمالك 15 نقطة فى منافسات الدورى الممتاز كان آخرهم مبارة وادى دجلة التى انتهت بالتعادل الايجابى هدف لمثلة وكان أداء الزمالك سيئ جدا.

كاسونجو كابونجو جاهز لمبارة الحرس

أستعد نادى الزمالك لمواجهة حرس الحدود وينوى المدير الفنى للزمالك باتريس كارتريون الدفع بالاعب الانجولى كاسونجو كابونجو بدلا من الاعب مصطفى محمد الذى يريد إراحة لمواجهة مبارة الإسماعيلي الصعبة المنتعش بالفوز على فريق الاتحاد فى البطولة العربية والصعود للدور ربع النهائى.

قرعة دورى أبطال أفريقيا

ينتظر فريق الزمالك قرعة دور الثمانية من بطولة أفريقيا المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل حيث صعد 8 فريق 2 فرق مصرية الأهلى والزمالك و2 تونسية الترجى التونسى والنجم الساحلى و2 مغربية الوداد المغربى والرجاء و صن داونز مازمبى