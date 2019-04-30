أعرف ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الهلال أمام التعاون

متابعينا الكرام عبر موقعنا كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نقدم لكم أحدث ترتيب لجدول الدوري السعودي، بعد خسارة الهلال من التعاون بهدفين دون مقابل، فالدوري السعودي الأن يحظي بمتابعة كبيرة جداً، ليس في المملكة فقط ولكن في أنحاء الوطن العربي أجمع، للمنافسة الشرسة بين الأندية السعودية الكبيرة، النصر والهلال لذا نتمن أن ينال هذا المحتوي رضاكم، الذي سنرصد فيه الترتيب، والمباريات المتبقية لفارسي السباق النصر والهلال.

تلقت جماهير وعشاق الهلال صدمة كبيرة بعد الخسارة من التعاون بهدفين دون رد، وقبلها كان الهزيمة من النجم الساحلي التونسي، في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس زايد )، مما أصاب الجماهير الهلالية بخيبة الأمل، وشعرت بأن بطولة الدوري في طريقها للمنافس فريق النصر، وبعد فوز التعاون تجمد رصيد الهلال عند النقطة 63، خلف النصر 64 نقطة، ويتبقي مبارتان لكل فريق علي نهاية المسابقة، والفوز في المبرتين القادمتين لفريق النصر (العالمي)يضمن لة اللقب بغض النظر عن نتائج الهلال .

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

تعرف علي المباريات المتبقية للهلال والنصر

دخل الدوري السعودي الممتاز للمحترفين مرحلة الحسم فلم يتبقي من عمر المسابقة إلا جولتين لكل فريق نتعرف عليهما للفريقين المتنافسين علي القب وهم النصر والهلال

فريق النصر:

يتبق للنصر مبارتان هما الأولي أمام الحزم يوم 11/5/2019 والثانية مع الباطن يوم 16/5/2019

فريق الهلال

المبارتين المتبقيتين للهلال هما الأولي أمام الإتفاق يوم 11/5/2019 والثانية مع الشباب يوم 16/5/2019

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