أغلى الكؤوس.. تابع الآن مباراة الأهلي والباطن عبر قناة ثمانية Thmanyah 1HD بأعلى دقة

نتعرف في السطور التالية على كيفية متابعة تغطية شاملة لمباراة الأهلي والباطن في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026، والتي يمكنكم مشاهدتها حصريًا عبر قناة Thmanyah 1HD، الناقل الرسمي لجميع البطولات المحلية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تُبث المواجهة المرتقبة بين الأهلي والباطن بصورة حصرية على قناة Thmanyah 1HD، التابعة لمنصة “ثمانية”، التي تمتلك الحقوق الكاملة لبث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي وجميع البطولات المحلية، وذلك في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طريقة مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن لعشاق كرة القدم السعودية متابعة اللقاء مباشرة عبر تطبيق ثمانية المتوفر على الهواتف الذكية، من خلال تسجيل الدخول أو الاشتراك في الباقة الرياضية لمشاهدة البث الحي بجودة Full HD مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

تردد قناة Thmanyah 1HD

على نايل سات:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4 – DVB-S2

على عرب سات:

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4 – DVB-S2

موعد المباراة في كأس الملك

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025.

ويُتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يدخل الأهلي اللقاء مدعومًا بنجومه الدوليين ورغبته في تحقيق اللقب، بينما يتمسك الباطن بحلمه في مواصلة مغامرته التاريخية بالبطولة.

ما قبل مباراة الأهلي والباطن

يدخل الأهلي المباراة وهو أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، خاصة بعد الأداء القوي الذي يقدمه الفريق منذ انطلاق الموسم. ويطمح “الراقي” إلى تحقيق الفوز خارج الديار ومواصلة طريقه نحو الأدوار المتقدمة من المسابقة، معتمدًا على كتيبة من أبرز نجومه المحليين والدوليين.

في المقابل، يسعى الباطن إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء أحد أعرق أندية المملكة، في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والحماس حتى اللحظات الأخيرة.