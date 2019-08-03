أغلى مدافع في التاريخ.. من هو هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الجديد “السيرة الذاتية”

من هو هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الجديد هو سؤال الجميع الآن من متابعي كرة القدم بعدما أصبح هذا اللاعب أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لهاري ماجواير وتاريخه ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها ماجواير قبل الوصول لليونايتد، وإنجازات هذا اللاعب المتميز، هذا وانتقل ماجواير لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنية استرليني خلال صيف 2019، بعدما رفض ليستر عرض اليونايتد الأول بقيمة 70 مليون استرليني، اللاعب يُجري الآن الفحوصات الطبية للتوقيع رسميا على تلك الصفقة الكبرى.

من هو هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الجديد

هو جاكوب هاري ماجوير من مواليد مدينة شيفلد الإنجليزية عام 1993، لاعب مانشستر يونايتد الجديد يبلغ من العمر الآن 26 سنة، وهو لاعب دولي إنجليزي، وأحد أهم أعمدة منتخب إنجلترا الأول الآن، يلعب ماجواير في مركز قلب الدفاع، لعب لمنتخب إنجلترا تحت 21 سنة مباراة واحدة، بينما لعب لمنتخب إنجلترا الأول حتى الآن 20 مباراة مسجلا هدفا واحدا.

تكون هاري ماجواير في فريق شيفلد يونايتد، وفي 2014 أنتقل لنادي هال سيتي مقابل 2.5 مليون جنيه أسترليني، ولعب لهال 54 مباراة مسجلا هدفين، وفي عام 2015 تتم إعارته إلى نادي ويجان، وفي عام 2017 ينتقل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الجديد لنادي ليستر سيتي ليبدأ مسيرة التألق، حيث انتقل إلى ليستر مقابل 17 مليون جنيه أسترليني، ولعب لهذا النادي 69 مباراة وسجل 5 أهداف، ومن إنجازات هاري ماجواير الحصول على المركز الثالث مع منتخب إنجلترا لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2019.