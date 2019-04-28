عاجل| “فان دايك” أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019 من رابطة المُحترفين

أعلنت رابطة المُحترفين في الدوري الإنجليزي المُمتاز عن القائمة النهائية لترشيحات جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المُمتاز 2019 والتي تكونت من 6 لاعبين خلت من تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والذي نجح في إحراز لقب الرابطة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المُمتاز موسم 2018 ومن خلال هذا المقال نستعرض الأسماء التي جاءت في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي 2019 والتي تُقدم من رابطة اللاعبين المُحترفين بالبريميرليج.

فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019

نعم فاز المُدافع فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019 نعم حقق ذلك المُدافع الوافد لصفوف ليفربول في فترة الإنتقالات الشتوية قبل الماضية في صفقة هي الأعلى لمُدافع إذ دفع الريدز 75 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بالتعاقد مع فان دايك ليُشارك في جميع مُباريات “ليفربول” في هذا الموسم وينجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين ويحصد اللقب ليكون ثامن لاعب من ليفربول يُحقق هذا اللقب “أفضل لاعب في إنجلترا 2019” ويصبح المُدافع الثاني الذي يُحقق اللقب بعد الأيرلندي بول ماكجراث مُدافع أستون فيلا والذي أحرز لقب أحسن لاعب في إنجلترا عام 1993.

وبهذه النتيجة نجح فان دايك في تخطي كافة المُنافسين له من مُختلف فرق الدوري الإنجليزي فقد تفوق على سيرجيو أجويرو وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وإدين هازارد ساديو ماني ليُحافظ على لقب أفضل لاعب في إنجلترا داخل جدران ليفربول حيث أحرز هذا اللقب النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017 – 2018.

القائمة النهائية أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المُحترفين.

هذا وتكونت القائمة النهائية المُنافسة على جائزة أفضل لاعب في انجلترا المُمتاز “البريميرليج” موسم 2019 – 2020 من 6 لاعبين توزعوا على ثلاث فرق من فرق الدوري الإنجليزي يتزعمهم مانشستر سيتي بوجود 3 لاعبين من لاعبي مانشستر سيتي بينما تكونت من عدد 2 لاعبين من ليفربول ولاعب وحيد من تشيلسي.

اسم اللاعب الفريق المنتخب سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي الأرجنتين فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا إدين هازارد تشيلسي بلجيكا ساديو ماني ليفربول السنغال برناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي انجلترا

القائمة النهائية أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المُحترفين

هذا وقد أعلنت أيضا رابطة اللاعبين المُحترفين عن المُتنافسين على لقب جائزة أفضل لاعب صاعد 2019 وهي كالتالي:

اسم اللاعب الفريق رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي برناردو سيلفا مانشستر سيتي ترينت إلكساندر أرنولد ليفربول ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد دافيد بروكس بورنموث ديكلان رايس وست هام يونايتج

هذا كان مايخص جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي و جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي والتي تقدمها رابطة المُحترفين فدعونا نتابع جميعا من سيحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المُمتاز لهذا الموسم فهل سينجح ثنائي ليفربول في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني داخل جدران النادي بعد أن حققه محمد صلاح الموسم الماضي أم ماذا سيحدث هذا الموسم !!

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